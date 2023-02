Mudryk: Das Chelsea-Symbol, das Weltfußballer werden will

Mykhailo Mudryk hat einen Wahnsinns-Speed und seinen eigenen Kopf. Wenn beides zusammenpasst, kann er ein wichtiges Puzzleteil bei Chelseas sportlicher Neuerfindung werden.

"Lena, sagt dir der Name Mudryk etwas?" Die 52-jährige Ukrainerin, die spätestes seit dem 24. Februar 2022 ganz andere Sorgen hat als Mudryk, schaut ungläubig drein. Dann schüttelt sie ihr blondes Jahr. "Mudryk, was ist das?" Ein paar Sekunden später sieht sie das Foto des 22-Jährigen auf ihrem Handy. "Ah, Fußballer, viele Millionen", erwidert Lena dann eher enttäuscht, denn dieser Sport interessiere sie nun wirklich nicht. Und doch schaffte es dieser Mykhailo Mudryk irgendwie in ihre Timeline - damals, Mitte Januar, als er für eine horrende Ablöse von Schachtar Donezk zum FC Chelsea wechselte. "Ich kenne nur Shevchenko." Sie klingt entschuldigend.

Shevchenko und Mudryk also - der Champions-League-Sieger von 2002, Europas Fußballer des Jahres 2004, Trainer der Ukraine bei der EM 2021 auf der einen und der Jüngling aus Krasnohrad auf der anderen Seite. Es sagt viel aus, wenn bei einer am Fußball wenig interessierten Ukrainerin auch Mudryks Name schon mal aufploppte, denn die "Causa Mudryk" ist in Zeiten wie diesen natürlich nie nur Fußball.

Standing Ovations mit klarer Botschaft

Als er nach einem nervenaufreibenden Transferpoker zwischen Arsenal, Chelsea und Schachtar Donezk schlussendlich an der Stamford Bridge landet und dort während der Halbzeitpause des Heimspiels gegen Crystal Palace den Fans offiziell präsentiert wird, betritt das schüchtern wirkende Bürschchen den Rasen, umhüllt in die blau-gelbe ukrainische Flagge. Und erhält dafür Standing Ovations.

Die Botschaft ist klar, und sie hat nur am Rande mit Mudryks sportlichen Qualitäten zu tun. Erstens ist da Chelsea, das sich lange (und erfolgreiche) Jahre unter der Kontrolle des Russen Roman Abramovich befand und seit Ende Mai 2022 einem in den USA ansässigen Konsortium gehört. Zweitens ist da England mit seinem sportlichen Aushängeschild Premier League. Und drittens ist da eben Mudryk als globaler Botschafter der Ukraine. Diese Dreiecksbeziehung macht den Mudryk-Deal "zu einem sehr wichtigen - für die Ukraine und den ganzen Planeten", erklärte Schachtars Geschäftsführer Sergei Palkin in einem Interview mit "The Athletic", als die Tinte trocken und die erste Tranche der insgesamt 70 Millionen Euro Sockelablöse geflossen sind.

Die über den Fußball hinausgehende Relevanz des Deals findet sich auch in Mudryks Arbeitsvertrag wieder. Denn nach einem Telefonat zwischen Schachtars Präsident Rinat Akhmetov und Chelseas US-amerikanischem Co-Eigentümer Behdad Eghbali wurde neben allen möglichen Klauseln auch vereinbart, ein Freundschaftsspiel zwischen beiden Klubs stattfinden zu lassen. Und zwar im dann von Russland befreiten Donezk, wo Schachtar seit 2014 kein Heimspiel mehr austragen konnte. "Für uns wäre dieses Spiel ein Wunder", sagt Palkin. Aktuell ein wenig realistisches. Ungefähr so jenseits jeglicher Vorstellung wie ein Wechsel von Mudryk zu Chelsea für eine astronomische Ablösesumme.

Womit wir beim Menschen und Sportler Mudryk wären.

Mensch Mudryk und das Warten auf den Durchbruch

Ziemlich genau in der Mitte zwischen Charkiw und Dnipro geboren, erlebte er seine ersten fußballerischen Schritte bei Metalist Charkiw (2010 bis 2014), ehe er als 13-Jähriger in die Akademie von FK Dnipro wechselte. Zwei Jahre später bestritt er nicht nur seine ersten Partien für die ukrainische U 16, sondern war beim erfolgreichsten ukrainischen Klub seiner Zeit angekommen: Schachtar Donezk. Mit 17 debütierte er in der Profi-Mannschaft, doch von Durchbruch konnte keine Rede sein. Es folgte das erste Leihgeschäft zu Arsenal Kiew (zehn Spiele, kein Tor), ein zweites zu Desna Tschernihiw (zehn Spiele, kein Tor) - eingebettet in eine Meisterschaftssaison mit Schachtar 2020, in der Mudryk nur dreimal zum Zug kam.

Chelsea präsentiert Mykhailo Mudryk im Stadion an der Stamford Bridge. IMAGO/Sebastian Frej

Dass es nicht zu mehr reichte, lag nicht an seinen prinzipiellen Qualitäten. Wie so oft bei jungen Spielern war es ein Mix aus vielen Faktoren, die aus einem hochveranlagten Talent eben doch keinen Stammspieler machen. Schachtar-Kollege Taras Stepanenko machte Mudryks Kopf dafür verantwortlich. "Seine Einstellung war für einen jungen Spieler nicht besonders gut. Manchmal hörte er nicht zu, wenn der Trainer etwas zu ihm sagte. Alle wollten, dass er dazulernt, aber er hatte schon früh seinen eigenen Kopf."

"Wenn wir einen Tag frei hatten, trainierte er. Wenn wir einmal am Tag trainierten, absolvierte er zwei Einheiten"

Oder war es die berühmte Prise jugendlicher Übereifer, der nicht für Knalleffekte sorgte, sondern für Verkrampfung? "Er war so extrem auf den Fußball konzentriert", erinnert sich Ihor Litovka an ihre gemeinsame Zeit bei Desna im Gespräch mit dem "Guardian". "Wenn wir einen Tag frei hatten, trainierte er. Wenn wir einmal am Tag trainierten, absolvierte er zwei Einheiten. Er ging alleine auf den Platz, dribbelte und ballerte drauf los. Außerdem wollte er dauernd vom Trainer wissen, wie er ihn im letzten Spiel gesehen hat und wie seine Statistiken aussahen."

Bis zum 18. September 2021, also fast drei volle Jahre nach seinem Profi-Debüt, stand der Offensivspieler noch immer bei null Toren. Im Ligaspiel gegen den FK Mariupol platzte der Knoten, und dass die Knalleffekte nun in schöner Regelmäßigkeit zu bestaunen waren, lag größtenteils an der Einfühlsamkeit, mit der der neue Schachtar-Coach Roberto de Zerbi (heute Trainer von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion) die schlummernden Talente in Mudryk freisetzte.

Aus de Zerbis Vertrauen wurde Zutrauen. Im Play-off-Spiel zur Champions-League-Gruppenphase gegen Monaco setzte de Zerbi in der Schlussphase auf Mudryk, als das Aus drohte. Und der Joker war es, der in der Verlängerung nach einem brachialen Sprint Monacos Ruben Aguilar zum entscheidenden Eigentor zwang, das Schachtar in die Königsklasse hievte.

Ein Feuerwerk, wenn Mudryk auf dem linken Flügel loslegt

Fortan nutzte Mudyrk vor allem die Champions League, um sein Können aufblitzen zu lassen. Wobei aufblitzen zu knapp gefasst ist, denn wenn Mudryk auf dem linken Flügel loslegt, gibt es kein Halten mehr. Er schlägt Haken, wenn die Räume enger werden. Er legt den Ball weiträumig vorbei und zündet den Turbo, wenn er Platz hat. Er liebt es, von der Außenbahn nach innen zu ziehen, um mit seinem starken rechten Fuß präzise abzuschließen. Und mit seinen in Sekundenbruchteilen vollführten Übersteigern kann sich kein Verteidiger darauf einstellen, ob er nicht doch seinen guten linken Fuß zum Abschluss nutzt.

Von außen nach innen und dann mit voller Wucht: Mudryks Tor in der Champions League gegen Celtic. AFP via Getty Images

All das hatte Mudryk auch schon drauf, als er noch in der ukrainischen Liga kickte. Doch nun zeigte er es auf dem höchsten Level. Im November 2021 schickte ihn de Zerbi in sein erstes Champions-League-Spiel von Anfang an und nach 71 Minuten wurde er unter großem Beifall im Estadio Santiago Bernabeu ausgewechselt. "Ich bin den Fans von Real Madrid sehr dankbar, dass sie mir diese große Anerkennung haben zuteil werden lassen", sagte er danach. Ganz große Klubs bissen allerdings zu jener Zeit noch nicht an: Bayer Leverkusen hätte im Mai 2022 beinahe den finanziell potenteren FC Brentford ausgestochen, doch immer neue Ablöseforderungen Schachtars verhinderten den Coup in die Bundesliga.

Mudryk ist besser als alle Brasilianer, die wir früher hatten. Wenn er einen brasilianischen Pass hätte, wäre er 100 Millionen Euro wert. Schachtars Sportdirektor Darijo Srna

Zum Auftakt seiner zweiten Königsklassen-Saison zerlegte er mit einem Gala-Auftritt RB Leipzig (ein Tor, zwei Assists), avancierte zum bisher schnellsten Spieler des Wettbewerbs, als er gegen Celtic davonzog und der Tachometer 36,6 km/h anzeigte. Und abermals legte er zwei bemerkenswerte Spiele gegen Real Madrid hin, die ihn endgültig ins Rampenlicht beförderten. "Mudryk ist besser als alle Brasilianer, die wir früher hatten. Wenn er einen brasilianischen Pass hätte, wäre er 100 Millionen Euro wert. Wenn jemand ihn haben will, muss er viel Geld bezahlen", sagte Schachtars Sportdirektor Darijo Srna der "Marca".

Die Summe stand damit im Raum, die Schachtar haben wollte. Ein zu Mudryk vergleichbarer Spieler wie Jack Grealish (der freilich deutlich mehr Einsätze in der Premier League vorweisen konnte) war für 118 Millionen Euro von Aston Villa zu ManCity gewechselt. Zudem fühlte sich Schachtar von der FIFA um 40 Millionen Euro an Ablöse geprellt, da der Weltverband angesichts des russischen Krieges Spielern aus der ukrainischen Liga erlaubte, ihren Vertrag zum Nulltarif aufzulösen. Kurzum: Mudryks sich im Winter 2022/2023 anbahnender Wechsel war nicht nur symbolisch "ein sehr wichtiger für den ganzen Planeten", sondern sollte auch Schachtars durch die FIFA-Transferregeln entstandenen finanziellen Schaden abfedern.

Die Bühne war bereitet für einen Transferpoker der Extraklasse, auch weil sich Mudryk selbst über seine Zukunft öffentlich Gedanken machte. "Rein hypothetisch gesprochen: Wenn es die Option gäbe, Ersatzspieler bei Real Madrid oder Stammspieler bei Arsenal zu werden, würde ich mich wahrscheinlich für Arsenal entscheiden", so der 22-Jährige Ende vergangenen Jahres.

Am Ende wurden es weder die Königlichen noch die Gunners, von denen man zwischenzeitlich meinen konnte, der Premier-League-Spitzenreiter wäre schon immer Mudryks Lieblingsverein gewesen. "Es wäre schwer, von meiner Seite aus nein zu sagen (zu Arsenal, Anm. d. Red.). Ich kann nicht nein sagen, aber der Transfer ist nicht nur meine Entscheidung und mein Wort", so Mudryk im Gespräch mit "CBS Sports" in der heißen Phase des Pokers.

Der Schnellste in der Königsklasse: Mykhailo Mudryk. Getty Images

Vielmehr ergriffen die neuen Chelsea-Macher im Sommer 2022, aber vor allem im Winter-Transferfenster 2023 die einmalige Chance, um mit irren Investitionen die Mannschaft von Trainer Graham Potter jünger, schneller, dynamischer, torhungriger und unberechenbarer zu machen. Die Blues proben nichts weniger als eine Zeitenwende. Dieses Projekt ist - lässt man die unmoralischen Geldsummen außen vor - sportlich hochinteressant, birgt für den Klub aber natürlich immense finanzielle Risiken. Vor allem dann, wenn die Königsklasse wie diese Saison sehr wahrscheinlich krachend verpasst wird.

Letzteres dürfte auch Mudryks Entscheidungsfindung beeinflusst haben - und nach einem zehnstündigen Meeting zwischen den Bossen von Chelsea und Schachtar waren alle Seiten überzeugt, dass der Rentenvertrag bis 2031 an der Stamford Bridge die bessere Idee sei, als mit Arsenal womöglich Meister zu werden.

Bei Chelsea bisher schwer zu greifen

Seine ersten drei Auftritte für die offensiv schwächelnden Blues hat er nun hinter sich. Dem vielversprechenden 35-Minuten-Debüt als Joker beim 0:0 in Liverpool folgten schwache 45 Minuten in der Startelf beim 0:0 gegen Fulham, ehe es jüngst beim 1:1 in West Ham ein paar wenige Glanzlichter zu sehen gab. 76-mal hat er den Ball berührt, einmal hat er aufs Tor geschossen, zwölf seiner 21 Zweikämpfe hat er gewonnen - von einem 100-Millionen-Mann erwartet man sich natürlich mehr, auf Sicht sogar sehr viel mehr. Die Last seiner horrenden Ablöse trägt er nun für den Rest der Karriere auf seinen schmalen Schultern.

Aber immerhin ist der 22-Jährige knapp vier Wochen nach seinem Wechsel wieder der Sportler Mudryk und weniger die Symbolfigur inmitten eines Big-Business-Deals. Es liegt nun an ihm, die irrsinnig gestiegenen Erwartungen zu erfüllen. Englischer Meister mit Chelsea (letztmals 2017), der Henkelpott (unter Thomas Tuchel 2021) - das sind die Ziele, mit denen er sich identifizieren konnte und die in Mudryks Vertragswerk die Bonus-Zahlungen von weiteren rund 30 Millionen Euro auslösen.

Niemand glaubt, dass ich 'Weltfußballer des Jahres' werden könnte. Aber es kann eines Tages passieren, und darauf arbeite ich hin. Mykhailo Mudryk

Zusätzliche Boni für eine eventuelle Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres sind darin nicht verankert, gleichwohl strebt Mudyrk danach: "Niemand hat 2021 erwartet, dass ich zum 'Schachtar-Spieler des Jahres 2021' gewählt werde. Und niemand glaubt, dass ich jemals 'Weltfußballer des Jahres' werden könnte. Aber es kann eines Tages passieren, und darauf arbeite ich hin."

Sollte er jemals diesen Goldenen Ball in den Händen halten, dann hätte er sogar Shevchenko überflügelt, den ersten Ukrainer bei den Blues. Anfangen kann er mit diesem Projekt auf seiner bevorzugten Bühne - Champions League, Achtelfinal-Hinspiel in Dortmund. Die rechte Defensivseite der Borussia sollte jedenfalls gewarnt sein.