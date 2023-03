"Mucki unvergessen": 1. FC Köln trägt Banach-Gedächtnisspiel aus

Der 1. FC Köln wird am 23. März ein besonderes Spiel bestreiten - in Erinnerung an den viel zu früh verstorbenen Maurice "Mucki" Banach.

Am 23. März spielt der 1. FC Köln in Erinnerung an Maurice Banach. imago images/Herbert Bucco

Wie die Rheinländer an diesem Donnerstag melden, spielen die FC-Profis am 23. März um 18 Uhr im heimischen Franz-Kremer-Stadion gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Die Partie steht unter dem Motto "Mucki unvergessen" - gespielt wird also in Erinnerung an Maurice Banach, den am 17. November 1991 im Alter von nur 24 Jahren viel zu früh verstorbenen Kölner Bundesliga-Stürmer.

Ehemalige Wegbegleiter, Mitspieler und Trainer werden zu diesem Gedächtnisspiel eingeladen und in das Rahmenprogramm integriert, heißt es in der offiziellen Mitteilung des "Effzeh". Über den Fanshop veräußert der kürzlich 75 Jahre alt gewordene Traditionsverein zudem einen Sonder-Schal sowie ein T-Shirt ("Mucki unvergessen"); der Reinerlös kommt Familie Banach zugute.

Klub will "Zeit der Vorwürfe beenden"

FC-Präsident Werner Wolf wird zitiert: "In der Vergangenheit ist in der Öffentlichkeit oft und sehr kontrovers über den Umgang des FC mit der Familie Banach nach dem Tod von Mucki diskutiert worden. Diese offene Wunde möchten wir nun endgültig schließen und die Zeit der Vorwürfe beenden. Gemeinsam mit seiner Familie, alten Weggefährten und den FC-Fans wollen wir positiv nach vorne schauen und Mucki Banach ein besonderes Gedenken bereiten." Das Benefizspiel soll "ein deutliches Zeichen setzen, dass die FC-Familie Mucki nicht vergessen hat und an der Seite seiner Familie steht".

FC-Geschäftsführer Christian Keller fügt hinzu: "Mucki Banach war und ist für zahlreiche FC-Fans eine Legende. Er stand am Beginn einer ruhmreichen Karriere, die ein tragisches Ende fand. Sein Tod hat damals die ganze Fußballnation schockiert. Wir stehen seit geraumer Zeit im Austausch mit Frau Weigl-Banach, um das Gedächtnisspiel nun endlich in die Tat umzusetzen. Unter Berücksichtigung aller Einschränkungen und terminlichen Verpflichtungen haben wir einen für alle Beteiligten passenden Termin sowie einen sportlich attraktiven Gegner gefunden."

Am Tag nach der Niederlage gegen Schalke

Banach war im November 1991 einen Tag nach einer 0:3-Auswärtsniederlage des 1. FC Köln beim FC Schalke 04 mit seinem Auto tödlich verunglückt, als er auf der Autobahn 1 bei Wermelskirchen an einen Brückenpfeiler prallte. Der FC-Profi kam in den Flammen ums Leben. Der einstige Torschützenkönig der 2. Bundesliga (22 Tore für die SG Wattenscheid, 1989/90) hinterließ Ehefrau Claudia sowie die Söhne Danny und Zico.

Tickets für das Gedächtnisspiel sind ab Freitag, 10 Uhr, unter fc-tickets.de erhältlich.