MTV Braunschweig hofft "das Wunder vielleicht doch noch zu schaffen"

Am heutigen Samstag (15. Juni, 19 Uhr) wird in Ferndorf das Ticket in die zweite Liga vergeben. Nach dem deutlichen 32:23-Hinspielsieg gegen den MTV Braunschweig hat der TuS Ferndorf schon alle Weichen Richtung Aufstieg gestellt, möchte sich allerdings noch nicht zu sehr in Sicherheit wähnen.

Der TuS Ferndorf um Daniel Hideg (mit Ball) konnte sich im Hinspiel ein Neun-Tore-Puffer erarbeiten. TuS Ferndorf