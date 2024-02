MT Melsungen vor Pokalspiel in Lübbecke: "Sind gewarnt"

Die MT Melsungen geht als klarer Favorit in das Pokalspiel gegen den TuS N-Lübbecke. Doch der Sportvorstand des nordhessischen Handball-Bundesligisten hebt den Zeigefinger.

Kaum ist die Handball-Europameisterschaft beendet, steht schon der DHB-Pokal auf dem Programm. Die acht noch im Wettbewerb befindlichen Teams spielen am 3. und 4. Februar die vier Teilnehmer an der im April in Köln stattfindenden Endrunde, dem REWE Final Four, aus.

Aussichtsreich mit im Rennen ist die MT Melsungen, die beim TuS N-Lübbecke, dem einzig verbliebenen Zweitligisten, antreten muss. Anwurf dieses Viertelfinalduells ist am Samstag, 3. Januar, 19 Uhr (live auf Dyn), in der Lübbecker Merkur-Arena.

"Ja, vom Papier her hätte es uns in puncto Gegner viel härter treffen können", räumt Michael Allendorf ein und ergänzt: „Da wir jetzt als Erstligist auf einen Zweitligisten treffen, können wir natürlich auch die Favoritenrolle nicht abstreiten."

Allendorf: "Sind gewarnt"

Dennoch hebt der MT-Sportvorstand den Zeigefinger: „Durch unseren Pokalauftakt im Oktober beim Zweitligisten in Dessau sind wir gewarnt. Da haben wir zur Halbzeit mit fünf Toren hinten gelegen und mussten uns in der zweiten Hälfte mächtig strecken, um das Spiel noch umzubiegen. Was wieder einmal gezeigt hat, dass in diesem Wettbewerb eigene Gesetze gelten."

Zwei Tage vor dem Spiel gibt es bei den Nordhessen außer den definitiven Ausfällen von Ivan Martinovic, Domagoj Pavlovic und David Mandic noch einige Fragezeichen. So ist zum Beispiel nicht genau einzuschätzen, in welcher Form sich die EM-Teilnehmer zurückmelden.

Fragezeichen EM-Fahrer

Timo Kastening spielte am Sonntag noch im kleinen Finale, Adrian Sipos spielte am Freitag um Platz 5, Elvar Örn Jonsson und Arnar Freyr Arnarsson spielten bis zum Mittwoch in der Hauptrunde.

Ganz sicher wird in Lübbecke ein Gastgeber lauern, der mindestens genauso scharf auf die Teilnahme am Final Four ist wie die MT. Der TuS wahrt als derzeitiger Tabellenvierter in der 2. Liga noch Chancen auf die Rückkehr ins Oberhaus.

Melsungens Co-Trainer Arjan Haenen hebt seinen Landsmann Rutger ten Velde hervor. "Der spielt auf Linksaußen, ist immer sehr schnell nach vorne, hat wirklich einige gute Wurfvarianten drauf und ist auch von der Siebenmeterlinie ein Spezialist. Auf Linksaußen hat er den zuvor dort angestammten und gewiss nicht schwachen Tom Skroblien überholt."

Lübbecke: Fünftbester EM-Torschütze auf Linksaußen

Ten Velde hat seine Torgefährlichkeit zuletzt auch in der Auswahl der Niederlande bei der Europameisterschaft unter Beweis gestellt und wurde mit 45 Treffern aus sieben Spielen fünftbester EM-Schütze.

Noch etwas weiter als Rutger ten Velde ragt beim TuS N-Lübbecke Fynn Hangstein heraus. Der 23-jährige Rückraumspieler führt bei den Ostwestfalen mit weitem Abstand die Torschützenliste an, erzielte ziemlich genau 20 Prozent der bisherigen 547 Lübbecker Saisontore.

Geleitet wird die Begegnung vom deutschen Top-Gespann, Robert Schulze und Tobias Tönnies aus Magdeburg, das zuletzt auch bei der Europameisterschaft im Einsatz war.