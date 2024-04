MT Melsungen vor Final4-Generalprobe: "Konzentrieren uns nur auf das Ligaspiel"

Binnen einer Woche trifft die MT Melsungen zwei Mal auf die SG Flensburg-Handewitt. Das Final4 um den DHB-Pokal rückt näher, doch MT-Torhüter Nebojsa Simic fordert vollen Fokus auf die Liga.

Am 28. Spieltag der Handball-Bundesliga hat die MT Melsungen die SG Flensburg-Handewitt zu Gast. Anwurf ist am morgigen Samstag (6. April) um 20.30 Uhr.

Die Partie ist seit Längerem ausverkauft. Wer ein Ticket ergattert hat, erhält zugleich einen Vorgeschmack auf das Halbfinale des REWE Final4. Denn nur sieben Tage später treffen die MT Melsungen und die SG Flensburg-Handewitt in Köln beim Finalturnier um den DHB-Pokal erneut aufeinander.

Simic: Voller Fokus auf das Ligaspiel

„Wir konzentrieren uns jetzt nur auf das Ligaspiel", sagt Nebojsa Simic. Der Pokal stünde erst in der kommenden Woche auf dem Programm. Zumal der Melsunger Schlussmann und seine Teamkollegen vor eigenem Publikum ungeschlagen bleiben wollen. Und: „Wir kämpfen um den fünften Platz."

Beim Montenegriner sorgen Top-Spiele wie gegen Flensburg für zusätzliche Motivation. Körperlich fühle er sich besser denn je. Sieben bis acht Kilogramm habe er abgenommen. Simic ist heiß auf die heiße Phase. „Wir spielen gegen die besten Mannschaften. Da freuen sich die Fans. Und ich freue mich auch." An die deutliche 24:34-Pleite im Hinspiel in Flensburg verschwendet der 31 Jahre alte Torwart keinen Gedanken mehr.

Ebenso sei die Niederlage in Hamburg zu Beginn dieser Woche längst abgehakt. Sie hätten sich an der Elbe mehr vorgenommen und seien sehr enttäuscht gewesen. „Wir haben einen schlechten Tag erwischt. Aber niemand spielt eine perfekte Saison", sagt Simic. Umso wichtiger sei es nun, die kommenden Aufgaben mit Herzblut anzugehen. Und bis zum letzten Moment alles zu geben. Sein Ziel: „Wenn die Saison vorbei ist, will ich ein gutes Gefühl und Ruhe im Kopf haben."

Gleichwohl ist dem Temperamentsbündel bewusst, dass mit der SG enorme Qualität in der Rothenbach-Halle aufläuft. Jede Position sei mit zwei nahezu gleichstarken Spielern besetzt: „Du musst nicht nur die erste Sieben schlagen, sondern auch die zweite", sagt Simic. Nicht ohne Grund habe er vor Saisonstart auf Flensburg als Titelkandidat Nummer eins getippt.

Simic: "Müssen das Torwart-Duell für uns entscheiden"

Trotz der Flensburger Serie von sieben Ligaspielen ohne Niederlage wittert der Melsunger Keeper eine Chance. Wichtig sei zum Beispiel, die SG-Torhüter nicht warmzuschießen - egal, ob da nun Benjamin Buric oder Kevin Möller zwischen den Pfosten steht: „Wir müssen das Torwart-Duell für uns entscheiden."

Außerdem müsse die MT-Deckung das Flensburger Spiel über den Kreis unterbinden. „Würfe aus dem Rückraum kannst du nicht verhindern. Aber wir können sie in schwierige Situationen bringen", sagt Simic. Zudem setzt er auf die eigenen Fans. „Wenn wir es mit Einsatz und tollen Aktionen schaffen, für Stimmung zu sorgen, müssen wir diese Phasen für uns nutzen."