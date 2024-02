MT Melsungen: Verpflichtung des Martinovic-Nachfolgers rückt näher

Ivan Martinovic verlässt im Sommer die MT Melsungen. Die Nordhessen haben bisher noch keinen Nachfolger für ihn präsentiert. Eine Verpflichtung rückt aber näher.

Der kroatische Nationalspieler Ivan Martinovic, der derzeit verletzt ausfällt, wechselt im Sommer von Melsungen zu den Rhein-Neckar Löwen. Im Rahmen des Pokalspiels gegen den TuS N-Lübbecke (30:28-Erfolg der Nordhessen) räumte MT-Sportvorstand Michael Allendorf am Dyn-Mikro ein: "Es ist kein Geheimnis, dass der Abgang von Ivan Martinovic uns natürlich sehr weh tut."

Allendorf betonte: "Er wird schwer zu ersetzen sein, aber wir sind in guten Gesprächen und ich glaube oder ich weiß: Wir werden auch wieder einen Spieler finden, der sehr gut in unser System passt - auch menschlich gut in die Mannschaft passt. Ich glaube, dann können wir diese Position nächste Saison auch gut besetzen."

Kommt Enderleit?

Für die rechte Rückraumposition wird Nikolaj Enderleit gehandelt. Der 26-Jährige spielt aktuell in seiner dänischen Heimat bei TTH Holstebro. "Ein sehr guter Spieler", sagte Michael Allendorf angesprochen auf diese Personalie.

Allendorf gab im Dyn-Interview zu: "Er ist auch einer, mit dem wir uns beschäftigen. Aber es gibt noch nichts offiziell zu verkünden. In den nächsten Wochen werden wir bestimmt dazu was sagen."

"Viele gute Spieler sind bei uns ein Thema"

Der Sportvorstand der Melsunger wurde auch darauf angesprochen, ob der Ex-Flensburger Magnus Rød bei den Nordhessen ein Thema gewesen sei. "Viele gute Spieler sind bei uns ein Thema", so Michael Allendorf.

Der 37-Jährige erklärte bei Dyn: "Wir haben da einen Plan. Also ich arbeite da sehr eng mit unserem Trainer zusammen. Es gibt viele Ideen und dann geht man intensiver in die Gespräche und dann gibt's einige Kandidaten, die besser passen und einige, die vielleicht schon irgendwo anders unterschrieben haben."

Allendorf fügte hinzu: "Aber ich kann jetzt keine konkreten Namen sagen. Aber ich kann sagen, dass wir bestimmt in der nächsten Zeit etwas verkünden werden."