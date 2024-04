MT Melsungen verlängert vorzeitig mit Roberto Garcia Parrondo

Die MT Melsungen setzt auf Kontinuität auf der Trainerposition. Der nordhessische Handball-Bundesligist hat den Vertrag mit Roberto Garcia Parrondo vorzeitig verlängert.

Die MT Melsungen untermauert ihre Zusammenarbeit mit Roberto Garcia Parrondo. Der 2025 auslaufende Vertrag mit dem spanischen Trainer wurde vorzeitig um zwei Jahre bis 2027 verlängert. "Wir freuen uns sehr, dass Roberto uns die Treue hält und seinen Weg mit der MT fortsetzt", sagte Michael Allendorf.

Der MT-Sportvorstand deutete in der offiziellen Meldung des Bundesligisten an, dass dem Trainer durchaus andere Angebote vorgelegen hätten, ab der Saison 2025/26 andernorts tätig zu werden.

"Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat", sagt Allendorf und fügt hinzu, dass Spieler, die zuletzt ihre Verträge verlängert haben, ihre Entscheidung eng mit Verbleib des Trainers verknüpft hätten. Und: "Auch Neuzugänge wie Aaron Mensing freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Parrondo."

Parrondos System funktioniert

Nicht nur deshalb baut die MT längerfristig auf die Dienste des 44 Jahre alten Spaniers, der im September 2021 das Traineramt bei den Rot-Weißen übernahm. Speziell seit dieser Saison sei die Handschrift des Cheftrainers deutlich zu erkennen, sagt Allendorf: "Wir sehen, dass Parrondos Ideen funktionieren, dass sein System nun erfolgreich ist."

Jüngstes Beispiel ist das Final4 im DHB-Ppokal. Dort belegte die MT am vergangenen Wochenende einen sehr guten zweiten Platz und sicherte sich die Teilnahme am Europapokal in der kommenden Saison.

Parrondo: "Musste nicht lange überlegen"

Parrondo selbst fiel die Entscheidung sehr leicht: "Ich musste nicht lange überlegen", sagt der Trainer. Denn er habe noch viel vor mit dem Verein. Parrondo möchte nicht nur für Erfolg, sondern obendrein für ein gutes Image des Klubs sorgen.

Er denke dabei an Vereine wie Kiel, Magdeburg, Flensburg und Berlin, die auf eine lange Tradition in der Bundesliga zurückblicken: "Ein ähnliches Standing wünsche ich mir irgendwann auch mal für die MT."