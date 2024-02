MT Melsungen: Spielmacher fällt verletzt aus

Schlechte Nachricht für die MT Melsungen: Der nordhessische Handball-Bundesligist muss heute im Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart auf Spielmacher Sindre Aho verzichten.

Für die MT Melsungen geht es am 23. Spieltag der Handball-Bundesliga ins Schwabenland. Die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo tritt am heutigen Donnerstag (22. Februar) beim TVB Stuttgart an. Anwurf in der Porsche-Arena ist um 19 Uhr.

Auch Martinovic und Pavlovic fehlen weiter

Was das Personal betrifft, steht Parrondo wieder Linksaußen David Mandic zur Verfügung. Der Kroate kam bereits gegen den BHC zum Einsatz. Ivan Martinovic und Domagoj Pavlovic fallen weiterhin aus.

Zudem befindet sich Sindre Aho nun im MT-Lazarett. Der Norweger hat sich im Training einen Faserriss im linken großen Brustmuskel zugezogen und muss gegen Stuttgart zuschauen. Wie lange Aho konkret ausfällt, teilten die Nordhessen nicht mit.