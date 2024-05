MT Melsungen: Saison-Aus für gleich drei Spieler

Die MT Melsungen muss im Saisonfinale auf drei Profis verzichten. Hinter dem Einsatz eines vierten Spielers steht ein Fragezeichen.

Am 33. und 34. Spieltag der Handball-Bundesliga wird MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo personell nicht aus dem Vollen schöpfen können. Für die Partien gegen Göppingen und Kiel fallen definitiv drei Spieler aus. Darüber hinaus ist der Einsatz eines weiteren Profis fraglich.

Für die beiden Isländer im Melsunger Bundesliga-Team ist die Saison beendet. Elvar Örn Jonsson wird bei den Begegnungen am kommenden Mittwoch bei Frisch Auf Göppingen und am nächsten Sonntag (2. Juni) zu Hause gegen den THW Kiel nur zuschauen können. Der Rückraum-Akteur leidet an einer Schambeinentzündung. Kreisläufer Arnar Freyr Arnarsson wird von einer schweren Erkrankung der Atemwege außer Gefecht gesetzt.

Pavlovic kann sich nicht auf dem Feld verabschieden

Darüber hinaus setzt sich die Verletzungsmisere von Domagoj Pavlovic fort. Der in der Vergangenheit ohnehin arg gebeutelte kroatische Mittelmann steht nach einer Operation am Sprunggelenk nicht mehr zur Verfügung. Besonders bitter für ihn: Damit endet seine MT-Zeit - sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert - nicht auf der Platte, sondern auf Krücken.

Mandic fraglich

Die Personalsorgen der Melsunger werden zudem durch Pavlovics Landsmann David Mandic verstärkt. Der Linksaußen ist von den Länderspielen der kroatischen Nationalmannschaft mit muskulären Problemen zurückgekehrt. Da die Beschwerden weiter anhalten, stehe Mandics Einsatz in den abschließenden beiden Saisonspielen auf "wackeligen Beinen", wie der Verein mitteilte.