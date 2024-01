MT Melsungen muss mehrere Wochen auf verletzten Martinovic verzichten

Ivan Martinovic hat sich bei der Handball-EM 2024 in der Vorrunde eine Schulterverletzung zu gezogen. Nach Informationen seines Klubs MT Melsungen wird der kroatische Halbrechte dem Bundesligist mehrere Wochen fehlen.

Die MT Melsungen muss zum Start in die zweite Saisonhälfte der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga auf Ivan Martinovic verzichten. Der Halbrechte fällt voraussichtlich sechs bis acht Wochen aus.

Im zweiten Gruppenspiel der Handball-Europameisterschaft hatte sich der kroatische Nationalspieler verletzt. Während der Partie gegen Österreich fiel der Halbrechte unglücklich auf die rechte Schulter. Dabei zog sich Martinovic eine komplizierte Verletzung am Schultereckgelenk zu.

"Wir haben uns dazu entschieden, die Verletzung konservativ zu behandeln", erklärt MT-Teamarzt Dr. Gerd Rauch. Nach einer Schonungsphase von zwei bis drei Wochen soll Martinovic mit der Reha beginnen. Im besten Fall könne MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo nach sechs Wochen wieder auf die Dienste von Martinovic zurückgreifen, so Rauch.

"Hätte es ihn an seinem linken Wurfarm erwischt, wäre eine Operation unumgänglich gewesen. Und die hätte wiederum das Saison-Aus bedeutet", heißt es in der Pressemitteilung. Den Auftakt der Handball-Bundesliga im Februar wird Martinovic allerdings definitiv verpassen. Ebenso wird er beim Viertelfinale des DHB-Pokals in Lübbecke am 3. Februar nicht dabei sein.