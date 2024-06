MT Melsungen mit deutlichem Zuschauerplus in der Handball Bundesliga

Die Handball Bundesliga konnte in dieser Saison einen neuen Zuschauerrekord feiern, erstmals konnte die Schallmauer von durchschnittlich 5.000 Besuchern pro Partie gebrochen werden. Durch die Bank verbesserten alle HBL-Klubs ihre Werte, den größten Zuwachs hatte mit 18,1 Prozent dabei die MT Melsungen - die aber weiter unter dem Liga-Schnitt liegt.

Blick in die Rothenbach-Halle, Heimspielstätte der MT Melsungen in Kassel. Ingrid Anderson-Jensen / nordlyset-fotografie.com

Zu den 17 Heimspielen der MT Melsungen der Saison 2023/24 der Handball Bundesliga kamen im Schnitt 3.966 Zuschauer, ein Plus von satten 13,1 Prozent im Vergleich zu den 3.508, die die Handball Bundesliga als offiziellen Schnitt für die Vorsaison angibt. "Sieben Partien waren ausverkauft - in der Vorsaison lediglich zwei Begegnungen", so die MT Melsungen.

Beim Vergleich der offiziellen HBL-Zuschauerzahlen haben mit dem HC Erlangen, der TSV Hannover-Burgdorf sowie Frisch Auf Göppingen drei weitere Klubs Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich - ebenso die Aufsteiger Eisenach und Balingen, deren Vergleichswert allerdings aus der Zweitliga-Saison stammt.

Trotz des hohen Zuwachses liegt die MT Melsungen allerdings weiterhin deutlich unter dem Ligaschnitt auf Platz 13 der Zuschauertabelle der Handball Bundesliga. Beim Blick auf die Zuwachsraten ist zudem zu berücksichtigen, dass einige Vereine wie beispielsweise der THW Kiel oder der SC Magdeburg aber auch der VfL Gummersbach aufgrund der Hallen-Kapazität kein Potenzial für zehn oder mehr Prozent haben.

Sportlicher Erfolg als ein Faktor

"Die MT ist nicht mehr die launische Diva von einst", sagte Michael Allendorf bereits im Januar und betonte: "Die Spieler kämpfen und arbeiten miteinander. Dieses Auftreten der Mannschaft hat nicht zuletzt Fans und Spieler wieder mehr zusammengeschweißt." Nach einer beeindruckenden Serie zu Beginn der Saison hielt Melsungen auch in der zweiten Halbserie Kurs, sicherte mit dem fünften Platz den Einzug in den internationalen Wettbewerb.

Die erfolgreiche Spielzeit dürfte ihren Anteil am Anstieg der Zuschauerzahlen haben, gerade auch die Leistungen in eigener Halle: Mit 29:5 Punkten steht die MT Melsungen in der Heimtabelle sogar noch vor dem THW Kiel auf dem vierten Platz. Nach einem Sieg gegen die Füchse Berlin gab es mit dem 21:23 gegen die HSG Wetzlar kurz vor Ende zwar ausgerechnet im Derby gegen die HSG Wetzlar die zweite Niederlage, doch es folgte zum Abschluss ein 23:23 gegen die Kieler - und das vor 4491 Zuschauern.

"Die Wahrnehmung der MT darf nicht nur vom reinen Ergebnis abhängen", hatte unterdessen Vorstandssprecher Andreas Mohr im Mai in seiner 100-Tage-Bilanz erklärt. "Ich bin von der Stimmung bei unseren Heimspielen extrem angetan. Eine unglaubliche Atmosphäre", so Mohr weiter, der zu seinen ersten Eindrücken anfügte: "Ich denke immer wieder an den Begriff nahbar. Speziell nach unseren Heimspielen dürfen zahlreiche Kinder auf die Platte, um Autogramme zu holen und Selfies zu machen. Diesen Kontakt zur Basis finde ich phänomenal."

Zuschauer-Schnitt Handball Bundesliga

Pl. Verein 2022/23 2023/24 Zuwachs 1. THW Kiel 10.130 10.159 0.29% 2. Füchse Berlin 7.936 8.370 5.47% 3. Rhein-Neckar Löwen 7.687 8.061 4.87% 4. Hannover-Burgdorf 5.844 6.788 16.14% 5. SC Magdeburg 6.377 6.571 3.04% 6. SG Flensburg-H. 5.864 6.183 5.44% 7. HC Erlangen 5.170 6.016 16.38% 8. TVB Stuttgart 4.425 4.725 6.79% 9. SC DHfK Leipzig 4.229 4.631 9.51% 10. FA Göppingen 3.858 4.470 15.89% 11. HSV Hamburg 4.352 4.432 1.84% 12. VfL Gummersbach 3.825 3.987 4.24% 13. MT Melsungen 3.508 3.966 13.05% 14. TBV Lemgo Lippe 3.598 3.888 8.06% 15. HSG Wetzlar 3.462 3.511 1.42% 16. Bergischer HC 2.739 2.967 8.33% 17. ThSV Eisenach 1.900* 2.883 51.74% 18. HBW Balingen-W. 2.045* 2.307 12.82%

* Hinweis: Die Vergleichswerte von ThSV Eisenach und HBW Balingen-Weilstetten stammen aus der vergangenen Zweitliga-Saison.

