MT Melsungen leiht Riesentalent vom FC Barcelona aus

Handball Bundesligist MT Melsungen hat sich zur kommenden Saison die Dienste eines Linksaußen gesichert. Der 20-Jährige kommt auf Leihbasis vom FC Barcelona zu den Nordhessen - und hat den Champions League-Titel im Gepäck.

U20-Nationalspieler Ian Barrufet, der in der vergangenen Saison zwei Tore in der Champions League und 35 Treffer in der spanischen Liga erzielte, kommt auf Leihbasis für eine Saison zur MT Melsungen. Das Eigengewächs des FC Barcelona hat dabei den Titel in der Königsklasse im Gepäck.

Bei der MT soll Barrufet besonders für Entlastung sorgen. Mehrere Verletzungen von David Mandic zwangen Trainer Roberto Garcia Parrondo in der abgelaufenen Spielzeit immer wieder zum Improvisieren, weshalb der Sohn von Barça-Torwart-Legende David Barrufet für Entlastung auf der linken Außenbahn sorgen soll.

"Natürlich hoffen wir, dass David Mandic zum Saisonstart wieder richtig fit ist und von Verletzungen verschont bleibt", sagt MT-Sportvorstand Michael Allendorf in einer Pressemeldung, und fügt hinzu: "Außerdem setzen wir weiterhin auf Florian Drosten." Barrufet soll also für Variabilität und Planungssicherheit sorgen.

Ein großer Vorteil ist auch die Deckungsarbeit des 20-Jährigen. Ähnlich wie Mandic, der mit seiner Robustheit eine wichtige Komponente des Melsunger Rückzugs ist, kann auch Barrufet auf der Halbposition und im Innenblock decken. Zugute kommen ihm da seine 198 cm Körperlänge. "Wir freuen uns sehr, dass uns solch ein Talent in der nächsten Saison unterstützt", schloss Allendorf.