MT Melsungen: Jonsson und Mandic fraglich

Handball-Bundesligist MT Melsungen ist gegen Eisenach sportlich mit einem blauen Auge davon gekommen. Doch personell gibt es vor dem Leipzig-Spiel zwei Fragezeichen.

Nach dem 27:26-Zittersieg gegen den ThSV Eisenach haben die Nordhessen Personalsorgen. Elvar Örn Jonsson schleppte sich am gestrigen Donnerstag (29. Februar) humpelnd durch die zweite Hälfte, zudem hatte David Mandic mit Problemen am Knie zu kämpfen. Ob Trainer Roberto Garcia Parrondo die Beiden am Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig einsetzen kann, ist unklar.

Jonsson erlitt einen Pressschlag am linken Oberschenkel. Er werde vorerst nicht trainieren, sagt MT-Physiotherapeutin Jule Junghans: „Eli bekommt Massagen, wir behandeln ihn mit Lymphdrainagen, Kälte und Kompressionen." Immerhin: Der Zustand des Oberschenkels habe sich seit Donnerstagabend nicht verschlechtert.

Konkrete Aussagen lassen sich auch nicht über Mandics Knie treffen. Im Verlauf des Freitags wurde das Gelenk mittels MRT genauer unter die Lupe genommen. „Wir hoffen, dass Bänder und Knorpel nicht betroffen sind", so Junghans. Die Melsunger hoffen, dass es „nur" bei den Verletzten Martinovic, Aho und Pavlovic bleibt.