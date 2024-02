MT Melsungen findet Martinovic-Ersatz

Die MT Melsungen ist auf der Suche nach einem Spieler für den rechten Rückraum, einem Ersatz für Ivan Martinovic, fündig geworden. Der Handball-Bundesligist holt einen Dänen nach Nordhessen.

Ab Sommer 2024 geht Nikolaj Enderleit für die MT Melsungen auf Torejagd. Der dänische Profi wechselt ablösefrei vom dänischen Erstliga-Klub TTH Holstebro an die Fulda. Der 26 Jahre alte Rückraumrechte unterschrieb einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr, teilte die MT mit. Enderleit wurde schon seit geraumer Zeit mit den Melsungern in Verbindung gebracht.

Damit schließt die MT die Lücke, die der Weggang von Ivan Martinovic hinterlässt. Der Kroate wechselt bekanntermaßen zu den Rhein-Neckar Löwen (wir berichteten). „Wir sind froh, einen Spieler mit so viel Potenzial für diese Position verpflichtet zu haben", sagt Michael Allendorf. Zumal der Transfermarkt nicht gerade überschwemmt sei mit Linkshändern für den Rückraum, ergänzt der MT-Sportvorstand.

Enderleit trifft auf guten Freund

Enderleit misst 1,98 Meter, und er sei ein kompletter Spieler, der offensiv wie defensiv eingesetzt werden könne, sagt Allendorf. In der Vergangenheit wurde Enderleit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Inzwischen macht sein Körper mit, er befindet sich in Top-Form und gehört in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern in Holstebro. "Kein Wunder, dass er von mehreren Klubs aus Deutschland und Europa umworben wurde", so die Melsunger.

Allendorf ist überzeugt, dass Enderleit und Dainis Kristopans ein tolles Gespann im rechten Rückraum abgeben werden. Mit dem bereits verpflichteten Aaron Mensing trifft Nikolaj Enderleit bei der MT erstens auf einen Landsmann und zweitens auf einen guten Freund: „Wir kennen uns schon ewig. Dass Aaron ebenfalls zur MT wechselt, hat meine Entscheidung zusätzlich erleichtert", sagt Enderleit.

Aber natürlich stand für den Rückraumrechten nicht die dänische Verbundenheit an erster Stelle. Die MT Melsungen sei ein attraktiver Verein, sagt Enderleit: „Außerdem freue ich mich, bald in der stärksten Liga der Welt aufzulaufen."

Die Aussicht, mit der MT womöglich international zu spielen, reize ihn obendrein. Er bezeichnet den Wechsel als den nächsten Schritt in seiner Handballer-Karriere. Enderleit möchte seinen Teil dazu beitragen, dass „die MT ihre Ziele erreicht".