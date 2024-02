MT Melsungen bindet Linksaußenduo

Die MT Melsungen hat die Kaderplanung für die kommende Saison weiter vorangetrieben. Der Handball Bundesligist hat beide Linksaußen gebunden.

Zwei weitere Haken in der Liste der Kaderplanung: Die MT Melsungen kann weiter auf die Dienste ihres Linksaußen-Duos bauen. Florian Drosten unterschrieb bis 2026, David Mandic bleibt den Rot-Weißen ebenfalls erhalten. "Wir freuen uns, beide Spieler als Gespann halten zu können", sagt Michael Allendorf. So seien Konstanz und Stabilität auf der Position gewährleistet.

Der MT-Sportvorstand spricht aus eigener Erfahrung. Allendorf ging zwölf Jahre als Linksaußen auf Torejagd für die Rot-Weißen und hat daher für diese Position einen speziellen Blick. Die Profis würden sich prima ergänzen, "und ich bin überzeugt, dass sie auch in Zukunft ihre Leistungen für die MT bringen werden."

Besonders beim 19 Jahre alten Drosten sieht Allendorf viel Potenzial. "Flo steht am Anfang seiner Karriere, und er kann von Davids Erfahrung profitieren." Drosten stieß 2019 zur MT Melsungen und durchlief den Nachwuchsbereich. Seitdem hat er sich stetig weiterentwickelt, was im Herbst 2022 in seinen ersten Profivertrag mündete - der nun zwei weitere Jahre seine Gültigkeit behält.

Längst ist der junge Mann, der aus dem Bergischen Land stammt, in Nordhessen heimisch geworden. Er lebt mit seiner Freundin Marle zusammen in Melsungen, er besucht die Geschwister-Scholl-Schule und macht in diesem Frühjahr Abitur. Melsungen und die MT seien für ihn zur zweiten Heimat geworden, sagt Drosten: "Deshalb freut es mich sehr, dass ich auch in Zukunft für den Verein in der stärksten Liga der Welt auflaufen werde."

Mandic bleibt auch

David Mandic gehört seit 2022 der MT Melsungen an. Allendorf schätzt vor allem dessen Defensiv-Qualitäten: "David ist ein ausgezeichneter Abwehrspieler." Er könne auf der Halbposition decken oder auch als Spitze in der 5:1-Formation - das mache ihn zu einem wertvollen Spieler für die MT. "Dank Manda haben wir die Möglichkeit, unsere Spielmacher auf Außen decken zu lassen." Und so könne ein Angriff-Abwehr-Wechsel vermieden werden.

Der 26 Jahre alte Kroate fühlt sich in der Region sehr wohl, und "ich bin froh, Teil dieser tollen Mannschaft zu sein", sagt Mandic. Es habe sich viel Positives entwickelt. Die Stimmung in der Rothenbach-Halle sei phänomenal: "Ich freue mich auf die Zukunft bei der MT."