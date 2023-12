Torhüter der MT Melsungen wischt Gerücht beiseite

Adam Morawski ist derzeit in starker Form, allerdings ist der Torhüter der MT Melsungen die nominelle Nummer zwei hinter Nebojsa Simic. Wechsel-Gerüchte dementiert der Pole aber.

Die Bild spekulierte jüngst über einen Abschied von Adam Morawksi von der MT Melsungen, da der Pole nur halb so viel Spielzeit erhält wie Nebojsa Simic. Doch diesen Gerüchten hat der Torhüter nun erstmal einen Riegel vorgeschoben.

"Bisher denke ich nicht über ein Wechsel nach", sagte Adam Morawski nach dem 29:29-Remis seiner MT gegen den SC Magdeburg am Dyn-Mikrofon. Viel mehr liege sein Fokus jetzt erstmal auf den sportlichen Aufgaben mit der MT, denn "wir haben so viele Spiele vor der Brust und dann steht auch die Nationalmannschaft an".

Zwar sei er kein "Geduldsmensch, aber ich das muss sein", schließlich brauche jedes Team zwei Torhüter, so Adam Morawski zu seiner Situation. "Jetzt kommt meine Zeit und wenn meine Zeit kommt, will ich meine beste Leistung auch zeigen", betonte er. Das gelang ihm zuletzt sehr gut, denn seine Quoten waren in den vergangenen drei Partien immer über 30 Prozent.

Gründe für einen vorzeitigen Wechsel sieht der 29-Jährige, dessen Vertrag bis 2025 läuft, derzeit nicht. "Ich bin wirklich zufrieden, in der Mannschaft zu spielen", betonte Adam Morawski auf Dyn. Der Torhüter war 2022 von Wisla Plock nach Melsungen gewechselt.