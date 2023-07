MSV verpflichtet Smarsch und das "Malocher-Gen"

Der MSV Duisburg hat Torwart Dennis Smarsch vom FC St. Pauli verpflichtet. Trainer Torsten Ziegner freut sich jetzt über "einen echten Konkurrenzkampf". Nummer 1 Vincent Müller dürfte also gewarnt sein.

Die Rückennummer 1 darf Duisburgs Keeper Müller (22) behalten, aber seinen Status als Stammkeeper wird er nach der Verpflichtung von Smarsch verteidigen müssen. "Dennis hat sich in unseren Gesprächen als guter Typ präsentiert. Ich finde cool, dass wir auf der Torhüter-Position nun einen echten Konkurrenzkampf wie auf allen anderen Positionen haben", kommentiert Coach Ziegner den Transfer.

Smarsch kostet den Drittligisten, der zuletzt beim FC St. Pauli unter Vertrag stand, keine Ablöse und wird vorerst die Nummer 30 tragen. Über die Vertragslaufzeit macht Duisburg keine Angaben. Der 24-Jährige kam in Hamburg in der letzten Saison auf sechs Zweitliga- und neune Regionalligaeinsätze. Ausgebildet wurde der Torhüter bei Hertha BSC (2010 bis 2020).

"Wir hatten bereits im vergangenen Jahr eine Verpflichtung von Dennis in Betracht gezogen und waren in guten Gesprächen mit ihm. Dass es nun geklappt hat, freut uns umso mehr", lässt Geschäftsführer Ralf Heskamp durchblicken, dass es bereits der zweite Versuch ist, den 1,97-Meter-Mann unter Vertrag zu nehmen.

Smarsch: "Arbeit und Fußball genießen"

Smarsch beschreibt sich selbst als fleißigen Arbeiter. "In der Regel bin ich der erste, der kommt, und der letzte, der geht. Dieses Malocher-Gen gefällt mir an der Stadt Duisburg und am MSV sehr gut! Beim MSV will ich meine Arbeit und den Fußball genießen", wird der Neuzugang vom Klub zitiert.

"Dennis hat trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen in der 1. und 2. Bundesliga gesammelt und dort seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt", glaubt Torwart-Trainer Sven Beuckert an die Qualitäten von Smarsch. "Mit ihm gewinnt unser Torwart-Team sportlich wie auch menschlich absolut an Qualität."

Müller, 2022 von der PSV Eindhoven an die Wedau gewechselt, stand in der vergangenen Saison bei 31 Ligaspielen zwischen den Pfosten (kicker-Durchschnittsnote 2,85). Außerdem steht der 19-jährige Maximilian Braune (sechs Einsätze 2022/23) bei den Zebras unter Vertrag.