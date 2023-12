MSV sendet Lebenszeichen - Dresden siegt auf der Alm - glücklose Löwen

Zum Jahresabschluss ging es Liga drei noch einmal rund - allerdings nicht in Dortmund. In Mannheim fehlte den Löwen das Glück, während Dresden in Bielefeld eiskalt war. Duisburg gelang gar ein 4:2 gegen Freiburg, während sich Verl und Köln remis trennten.

Nachdem Regensburg am Dienstag beim 2:1 in Sandhausen vorgelegt hatte, stand Dynamo Dresden am Mittwochabend auf der Bielefelder Alm noch ein bisschen mehr unter Druck. In einem umkämpften Spiel suchten die Sachsen spielerische Lösungen, entwickelten im ostwestfälischen Regen aber ebenso wenig echte Torgefahr wie die Arminen. Ausgerechnet als die Hausherren drauf und dran waren, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen, schlug Dynamo eiskalt zu: Bei Lemmers Flanke von rechts bewies Hauptmann Torriecher und traf per Kopf zum 1:0-Endstand (78.). Die Sachsen bleiben damit in der Tabelle zwei Punkte hinter dem Jahn.

In Duisburg war derweil richtig Spektakel geboten. Gegen die U 23 des SC Freiburg zeigten sich die Zebras sehr effizient und führten dank schnörkellosem Fußball und Treffern von Mai (9.) sowie Kölle (12., 45.+3) zur Halbzeit bereits mit 3:1 - für die Breisgauer hatte Sturm zwischenzeitlich verkürzt (44.). In Hälfte zwei schenkte Al Ghaddioui mit dem neuerlichen Anschlusstreffer zwar noch ein wenig Hoffnung (63.), doch ein Platzverweis gegen den eingewechselten Yilmaz wegen einer Notbremse (68.) sowie aus dem folgenden Freistoß resultierende 4:2 (Knoll, 70.) brachten den MSV endgültig auf die Siegerstraße. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt nurmehr vier Zähler.

Eine überraschend gute Saison spielt bislang der SC Verl - das bekam auch Viktoria Köln zu spüren. Die Gäste strahlten zwar mehr Torgefahr aus, gerieten dann aber dennoch in Rückstand - Benger traf nach Ecke (69.). Weil aber Becker rasch die passende Antwort auf das 0:1 lieferte, trennten sich beide Klubs am Ende schiedlich-friedlich 1:1.

Aufregung in Mannheim - Absage in Dortmund

Auch im Krisenduell zwischen Mannheim und den Münchner Löwen regnete es ausgiebig, was zu schwierigen Platzverhältnissen führte - und letztlich in einem Kampfspiel, dem es lange an echten Höhepunkten mangelte. In Hälfte zwei rückte Schiedsrichter Konrad Oldhafer in den Fokus. Zunächst ließ er ein vermeintliches Jans-Handspiel im eigenen Sechzehner laufen (59.), auf der anderen Seite entschied er auf Strafstoß, als Okpala Ludewigs abgespreizten Arm aus kürzester Distanz anköpfte (63.).

Als Reaktion zündeten Chaoten im Gäste-Block zahlreiche Feuerwerkskörper und sorgten damit für eine kurze Spielunterbrechung. Als dann das Spiel wieder angepfiffen wurde, traf Bahn auch noch mit viel Glück per Elfmeter - 1860-Keeper Richter war dran, lenkte das Leder aber nur an den Innenpfosten (68.). Das 1:0 war zugleich der Endstand, der vor allem in Mannheim für große Erleichterung gesorgt haben dürfte. Die Löwen verabschieden sich indes mit einer weiteren Enttäuschung in die Winterpause.

Komplett ins Wasser fiel indes das Gastspiel von Preußen Münster bei der U 23 von Borussia Dortmund. Ein "verdächtiger Gegenstand im Gästeblock" hatte zu einer Spielabsage geführt.