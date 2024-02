MSV-Präsident Wald: "Sind fest davon überzeugt, dass wir es noch schaffen können"

Trotz der mageren Punkteausbeute in der 3. Liga gibt Duisburgs Präsident Ingo Wald das Ziel Klassenerhalt noch nicht auf. Nichtsdestotrotz plant der Verein ebenfalls für einen etwaigen Abstieg in die Regionalliga.

Noch nie ist der MSV Duisburg bis in die Regionalliga abgestiegen. Dass das in dieser Saison das erste Mal der Fall sein könnte, liegt bei acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und lediglich 17 gesammelten Zählern in 24 Drittligabegegnungen jedoch auf der Hand. MSV-Präsident Ingo Wald gibt sich in einem Interview mit der "WAZ" aber kämpferisch: "Wir sind weit davon entfernt, die Saison abzuschreiben. Wir sind weiterhin fest davon überzeugt, dass wir es noch schaffen können. Unser Fokus liegt ganz klar darauf, dass wir die Klasse halten."

Angesichts der bisher mageren Punkteausbeute ein schwieriges Unterfangen. Nachdem zum Jahresende 2023 immerhin Schlusslicht Freiburg geschlagen wurde, reichte es im neuen Jahr bisher nur zu einem Zähler aus vier Spielen, gegen die direkten Konkurrenten 1860 München und Halle verloren die Zebras. Wald will die Hoffnung auf die Wende aber nicht aufgeben: "So lange es noch rechnerisch möglich ist, sollten wir alles diesem Ziel unterwerfen. Wir dürfen uns durch andere mögliche Szenarien von diesem Ziel nicht ablenken lassen."

Schommers steht nicht zur Diskussion - Wiederaufstieg wäre das Ziel

Das angesprochene Ziel Klassenerhalt wolle man gemeinsam mit Trainer Boris Schommers erreichen, der weiterhin fest im Sattel sitzt, betont der 66-Jährige: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von uns Gedanken an einen Trainerwechsel verschwendet. Das wird aktuell nicht diskutiert und wäre für mich keine Option." Will der MSV den Ligaverbleib noch schaffen, muss Schommers jedoch bald Ergebnisse liefern. Zwei Siege aus 14 Spielen seit seiner Übernahme im Oktober sind allerdings die Bilanz eines Absteigers.

Trotz aller Überzeugung, das Ruder noch herumzureißen, plane man in Duisburg aber zweigleisig. Den MSV würde es in der Regionalliga immer noch geben, so der 66-Jährige. Auch mit einer Lizenzverweigerung oder gar der Insolvenz der klammen Zebras rechne Wald nicht. Und sportlich wäre das Ziel klar: "Der Anspruch müsste sein, sofort in die 3. Liga zurückzukehren."

Preetz bleibt auch bei Abstieg - Wald schließt Rücktritt nicht aus

Die Spiele in der Regionalliga werde man ebenfalls weiterhin in der Schauinsland-Reisen-Arena austragen, sagt Wald: "Wir haben auch schon für die aktuelle Saison einen Mietvertrag für die 3. und 4. Liga. Ich hoffe und gehe davon aus, dass erneut ein Vertrag für die 3. und 4. Liga mit den Verantwortlichen der Stadiongesellschaft abgeschlossen werden kann."

Der erst vor wenigen Wochen installierte Geschäftsführer Michael Preetz würde auch in der Regionalliga bleiben, so Wald. Und der Präsident? Folgt beim Abstieg der Rücktritt? Nicht ohne einen potenziellen Nachfolger in Sicht zu haben, betont Wald. An seinem Posten klebe er zwar nicht, dennoch wäre es "fatal, zurückzutreten, wenn es niemanden gibt, der nachrücken will."