MSV muss Mahmutovic ziehen lassen

Der MSV Duisburg hat Torwartjuwel Ena Mahmutovic am Montag nun auch offiziell verabschiedet. Dass die 20-Jährige nicht den Weg in die 2. Liga mitgehen würde, war zuvor schon so gut wie klar gewesen. Mit dem Meister FC Bayern München soll sich Mahmutovic schon über einen Vertrag geeinigt haben.