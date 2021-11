MSV-Keeper Weinkauf absolviert Abschlusstraining

Der MSV Duisburg kann im anstehenden Kellerduell bei 1860 München auf einen Einsatz von Leo Weinkauf hoffen. Der Keeper der Zebras absolvierte am Donnerstag das Abschlusstraining.

Weinkauf stand bisher in allen 15 Ligapartien von der ersten bis zur letzten Minute für die Meidericher zwischen den Pfosten. Beim 1:0-Sieg gegen Viktoria Berlin vor der Länderspielpause zog sich der 25-Jährige aber eine Schulterverletzung zu. Zwar biss Weinkauf auf die Zähne und hielt auch gegen die Hauptstädter durch, anschließend musste er aber eine Pause einlegen.

Doch es gibt Hoffnung. Denn Weinkauf, der zuletzt nur individuell trainieren konnte, absolvierte am Donnerstag das Mannschaftstraining. Dies teilte der Drittligist am Nachmittag mit. Damit steigen die Chancen, dass der Stammkeeper im richtungsweisenden Kellerduell am Samstag bei 1860 München (14 Uhr, LIVE! bei kicker) das MSV-Tor hüten kann. Eine Entscheidung darüber dürfte kurzfristig fallen. Zur Sicherheit wird U-19-Keeper Max Braune als Backup-Keeper Nummer drei mit auf die Reise nach München genommen. Sollte Weinkauf ausfallen, würde er erstmals seit seinem Wechsel im Sommer 2019 ein Ligaspiel verpassen. In den letzten beiden Spieltagen kam er jeweils auf die Maximalanzahl von 38 Einsätzen.

Auch Kapitän Moritz Stoppelkamp sowie Verteidiger Oliver Steurer konnten das Abschlusstraining problemlos absolvieren und stehen MSV-Coach Hagen Schmidt zur Verfügung. Vor dem Auftritt im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße belegt der MSV mit 16 Zählern nur den 18. Tabellenrang. Der erste Nichtabstiegsplatz, den derzeit der Gegner TSV 1860 München belegt, ist allerdings nur einen Zähler enfernt.