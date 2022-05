MSV-Kapitän Stoppelkamp: "Ich kann mir gut vorstellen hierzubleiben"

Der Vertrag von Duisburgs Kapitän Moritz Stoppelkamp läuft zum Saisonende aus. Nach dem Klassenerhalt am vergangenen Spieltag denkt er nun über seine persönliche Zukunft nach.

Mittelfeldspieler Moritz Stoppelkamp spielt seit 2017 wieder bei seinem Heimatverein. Einen Abschied kann sich der 35-Jährige derzeit nicht vorstellen. "Ich fühle mich noch in der Lage, der Mannschaft zu helfen", blickt Stoppelkamp auf seine Zukunft.

Sportliche Relevanz scheint er für die Zebras weiterhin zu haben: In der aktuellen Saison sammelte er in 30 Ligaspielen 15 Torbeteiligungen. Am vergangenen Spieltag sicherte er dem MSV gegen Freiburg II durch sein Siegtor den Klassenerhalt.

"Jeder weiß, was der MSV an mir hat und umgekehrt", sagt Stoppelkamp. "Ich kann mir gut vorstellen hierzubleiben." Stoppelkamp spielte bereits in der U 17 der Duisburger, eher er sich Fortuna Düsseldorf anschloss und über Essen, Erfurt und Oberhausen in den Profifußball fand.