MSV-Kapitän Stoppelkamp fällt mit Muskelfaserriss aus

Der MSV Duisburg muss im Abstiegskampf der 3. Liga vorerst auf Kapitän Moritz Stoppelkamp verzichten. Der 35-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.

Moritz Stoppelkamp schied in der Partie gegen den FSV Zwickau (0:1) am Sonntag bereits in der 35. Minute mit einer Verletzung am Oberschenkel aus. Die Diagnose teilte der MSV am Mittwoch mit: Muskelfaserriss. Damit fällt der Kapitän "vorerst" aus, twitterten die Zebras.

Die nächste Partie bestreiten die Duisburger am 2. April beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Kaiserslautern.

Duisburg verpasste am Sonntag mit dem 0:1 gegen den direkten Konkurrenten Zwickau einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. "Das war eine enttäuschende Niederlage, die sehr wehtut", klagte Stürmer Aziz Bouhaddouz. Der 34-Jährige feierte früher als erwartet sein Comeback nach einem Muskelfaserriss ("Ich habe in den letzten Tagen hart gearbeitet"), so konnte Hagen Schmidt den Ausfall von Orhan Ademi (muskuläre Probleme) kompensieren.

Der Trainer attestierte seiner Mannschaft trotz der Niederlage eine gute Leistung: "Wir haben fußballerisch eine Steigerung gezeigt, haben den Gegner beherrscht und Torchancen herausgespielt." Dennoch blieb der MSV nach acht Partien erstmals wieder ohne Treffer.