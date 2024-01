MSV in Torlaune und mit Rückkehrer Engin

Nach der Verpflichtung von Daniel Ginczek gelang dem MSV Duisburg am Montag ein 6:1-Testspielsieg über den FC Eindhoven. Am Abend wartete mit der Rückkehr Ahmet Engins die nächste positive Nachricht auf.

Mit der Verpflichtung von Daniel Ginczek setzten die Verantwortlichen beim MSV Duisburg am Montagmittag bereits ein erstes Zeichen, nach einer schwachen Hinrunde vor allem in der Offensive im neuen Jahr ein anderes Gesicht zeigen zu wollen.

Bakirs Comeback mit Doppelpack - Youngster überzeugt

Noch ohne den 32 Jahre alten, erfahrenen Stürmer gelang dies beim Test gegen den niederländischen Zweitligisten FC Eindhoven, wenngleich beim 6:1-Sieg abermals die etatmäßigen Stürmer hinter ihren Erwartungen zurückblieben. Erfreulich aus MSV-Sicht allerdings: Alaa Bakir feierte nach langer Pause infolge einer Meniskusverletzung ein erfolgreiches Comeback und traf doppelt, außerdem machte Nachwuchsstürmer Kaan Inanoglu (18) mit einem Treffer auf sich aufmerksam.

Von einem "rundum gelungenen Test" sprach Trainer Boris Schommers im Anschluss an den Test, bei dem "alle gesund geblieben" sind und "viele Sachen schon gut geklappt" haben.

Dafür, dass das auch weiterhin gelingt, soll neben Ginczek in der Rückrunde auch Ahmet Engin sorgen. Am Montagabend präsentierten die Meidericher im 27-Jährigen ihren zweiten Winter-Neuzugang. Bis zum Sommer unterschrieb Engin beim MSV, zu dem er nach zweieinhalbjähriger Abstinenz und Stationen in der Türkei und Griechenland zurückkehrt.

"Herzensangelegenheit" für Engin

2011 kam der offensive Mittelfeldspieler aus Uerdingen nach Duisburg, durchlief dort sämtliche Nachwuchsteams, schaffte den Durchbruch bei den Profis und stand in insgesamt 57 Zweit- und 80 Drittliga-Spielen für den MSV auf dem Platz. Nach seinem Vertragsende beim NFC Volos Ende 2023 war es für ihn "eine Herzensangelegenheit", in der sportlich prekären Situation der Zebras mit anzupacken und an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren, wie er in einer Mitteilung verkünden ließ.

"Meine Rückkehr zum MSV geht für mich weit über den Fußball hinaus. Der Spielverein ist meine fußballerische Heimat, in der ich großartige, unvergessliche Momente erlebt habe", so Engin, der von einer "sehr leichten Entscheidung" sprach.

Zuversicht bei Schommers und Co.

"Er hatte sicherlich auch weitere Möglichkeiten, hat uns aber sehr deutlich vermittelt, dass es ihm wichtig ist, 'seinen' MSV in dieser noch immer sportlich kritischen Situation tatkräftig unterstützen zu wollen", gab Kader-Planer Christopher Schmoldt Einblick in die Gespräche mit Engin. "Er kennt den Verein in- und auswendig und weiß ganz genau, worauf es ankommen wird. Gemeinsam packen wir an, um uns aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten."

"Er ist ein Spieler, der seine Offensiv-Qualitäten schon bewiesen hat, sich zu 100 Prozent mit dem MSV und der Stadt identifiziert und große Motivation mitbringt, uns sofort auf dem Weg zum Klassenerhalt zu helfen", ergänze Schommers.

In der Rückrunde, die am 20. Januar (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Auswärtsspiel beim TSV 1860 München beginnt, wird Engin die Rückennummer 39 tragen.