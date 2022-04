MSV? Heskamp "war direkt on fire"

Zwischen der Abfuhr in der Liga in Kaiserslautern und dem Landespokalspiel unter der Woche in Bocholt stellte der MSV Duisburg am Montag seinen neuen Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp nun auch offiziell vor.

Ralf Heskamp ist nun beim MSV Duisburg auch offiziell angekommen. IMAGO/Kirchner-Media