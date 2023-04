MSV Duisburg stellt Vater-Sohn-Duo Schneck als Trainer und Teamchef frei

Der abstiegsbedrohte MSV Duisburg hat sechs Spieltage vor Schluss sowohl Cheftrainer Walter Schneck als auch seinen Sohn und Teamchef Nico beurlaubt. Ein neuer Trainer soll in den kommenden Tagen vorgestellt werden.

Der MSV Duisburg hat Walter Schneck, Cheftrainer der Frauenmannschaft, und seinen Sohn, Teamchef Nico Schneck, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit.

Nico Schneck war seit der Saison 2020/21 im Verein. Zunächst bekleidete er die Position des Co-Trainers unter Thomas Gerstner. Nach dem Abstieg und dem Abgang von Henrik Lehm rückte der 35-Jährige zum Teamchef auf. Sein Vater Walter übernahm die Rolle des Cheftrainers.

MSV verlor zuletzt zweimal gegen direkte Konkurrenten

Gemeinsam bewerkstelligten sie in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg. In der laufenden Spielzeit steckt der MSV allerdings erneut im Tabellenkeller. 13 Punkte aus 16 Partien bedeuten sechs Spieltage vor Schluss den vorletzten Tabellenplatz. Zuletzt unterlagen die Zebras gegen die direkten Konkurrenten Werder Bremen (0:1) und 1. FC Köln (0:4).

"Wir möchten uns bei Walter und Nico für ihre Arbeit und ihr Engagement in dieser besonderen Konstellation bedanken und wünschen beiden alles Gute für die Zukunft", richtete Duisburgs Geschäftsführer Thomas Wulff zum Abschied in einer Pressemitteilung versöhnliche Worte an das Vater-Sohn-Gespann und erklärte: "Sechs Spieltage vor Schluss wollen wir aber nichts unversucht lassen, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen."

Co-Trainer Augustin übernimmt vorerst

Wie der Verein verkündete, wird Co-Trainer Robert Augustin das Training zunächst leiten. In den nächsten Tagen wolle man einen neuen Coach vorstellen, der den Klassenerhalt herbeiführen soll. Die Duisburger sind zurzeit punktgleich mit dem SV Meppen, haben das deutlich schlechtere Torverhältnis (-29 zu -16), aber noch ein Spiel in der Hinterhand.

Auf den MSV warten in der nächsten Woche zwei echte Härtetest. Sonntags (13 Uhr) ist die viertplatzierte Eintracht aus Frankfurt zu Gast. Drei Tage später, am Mittwoch (19 Uhr), geht es zu Hause gegen Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Auch das direkte Duell mit dem SV Meppen steht noch aus (7. Mai, 16 Uhr).