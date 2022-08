MSV-Coach Ziegner: "Demütig bleiben und sehr hart arbeiten"

Am Sonntag reist der MSV Duisburg zum heimstarken SV Meppen. Nach zwei Siegen in Folge will sich MSV-Trainer Torsten Ziegner dort die nächsten Punkte erarbeiten.

"Siege tun immer gut, um eine breite Brust zu kriegen. Es ist so, dass wir nach dem Unentschieden gegen Rot-Weiss Essen zwei Schritte nach vorne getan haben", so Ziegner in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Dennoch bremst der Trainer zugleich: "Unabhängig davon sind wir am fünften Spieltag. Wir sollten unbedingt demütig bleiben und sehr hart arbeiten."

In den letzten beiden Heimspielen konnte der SVM neun Tore erzielen. "Meppen ist vor allem in der Offensive mit dem ein oder anderen Spieler gespickt, der Spiele entscheiden kann", sagte der 44-Jährige über den Gegner. Beispielsweise glänzten Samuel Abifade und Marvin Pourié zuletzt mit jeweils drei Toren in einem Spiel.

Am Sonntag muss Ziegner auf Leroy Kwadwo und Rolf Feltscher verzichten, auch Marvin Knoll stellt noch keine Option dar. Nach der Verletzung von Alaa Bakir am Montag gegen Freiburg II müssen die Zebras auch langfristig auf den Mittelfeldspieler verzichten. Ziegner rechnet, nach einer gutverlaufenden Operation, erst im Januar mit einer Rückkehr des Mittelfeldspielers in den Spieltagskader.

Die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen

Ein weiterer Spieler der fehlen wird, ist Rudolf Ndualu. Der 23-jährige Mittelfeldspieler verlässt die Zebras nach nur einer Saison. Verletzungsbedingt kam Ndualu nur auf drei Kurzeinsätze. Sein neuer Verein soll noch im Verlauf des Tages bekanntgegeben werden.

Ob sich noch weitere Spieler dem MSV anschließen, konnte Ziegner noch nicht bestätigen: "Wir sind weiter am Markt präsent. Wenn wir noch etwas tun, dann sollte es jemand sein, der uns sofort hilft." Da aber Julian Hettwer und Philipp König nach überstandenen Krankheiten zurück sind und Aziz Bouhaddouz sowie Chinedu Ekene gute Leistungen gezeigt haben, sind die Verantwortlichen nicht voreilig auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Zudem erklärt Ziegner: "Die internen Dinge, die noch zu regeln waren - Ralf Heskamp hatte das gesagt, es geht auch um die Wirtschaftlichkeit - die waren noch nicht geklärt und deswegen gab es noch keinen Vollzug." Dennoch betont der Trainer noch einmal seinen Wunsch nach einem neuen Spieler: "Um Spiele zu gewinnen, braucht man Tore und deswegen würde uns noch eine Offensivkraft helfen."