MSV-Coach Schmidt hofft auf Führungsqualitäten von Bakalorz

Die Duisburger Auftritte werden besser, das schlägt sich aber noch nicht in der entsprechenden Punktausbeute nieder. Auch unter dem neuem Trainer Hagen Schmidt bleiben die Zebras weiter im Tabellenkeller.

Ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Auswärtsniederlagen - so lautet die Bilanz des neuen MSV-Coachs Schmidt. Nach dem 2:3 beim TSV München 1860 hängen die Zebras weiter im Tabellenkeller fest. Das zentrale Problem, die Stabilisierung der Abwehr, konnte auch der 51-Jährige bislang nicht lösen. In München ärgerte sich der Übungsleiter einmal mehr über unnötige Gegentreffer.

Nicht zuletzt auch aufgrund der personellen Not. Gegen 1860 musste der gelernte Innenverteidiger Vincent Gembalies als Rechtsverteidiger aushelfen. Das Experiment scheiterte, Gemablies verursachte zwei Foulelfmeter. Schmidt hielt aber schützend die Hand über das Eigengewächs: "Ich stelle ihn jetzt nicht an den Pranger."

Bakalorz soll Führungsspieler werden

Insgesamt sieht der Trainer seine Schützlinge, die er inzwischen bevorzugt im 4-1-3-2 auflaufen lässt, auf dem richtigen Weg: "Wir gehen die weiteren Aufgaben so an, wie wir uns in München präsentiert haben." Ein Hoffnungsträger ist der 32-jährige Routinier Marvin Bakalorz, der nach seiner Rotsperre (drei Spiele) allerdings ein durchwachsenes Comeback gab. Der Akteur aus dem defensiven Mittelfeld, der im Zuge von Verletzungen, Erkrankungen und der Sperre noch nicht die Erwartungen erfüllen konnte, soll in den nächsten Wochen in seine Rolle als Führungsspieler hineinwachsen.

Eine gute Nachricht in München war für den MSV das Comeback des Flügelspielers Marvin Ajani. Der 28-Jährige kehrte früher als erwartet von einem Bänderriss im Sprunggelenk zurück und wurde in der Schlussphase eingewechselt. Schmidt hat somit zumindest eine weitere Alternative zurück.