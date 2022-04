MSV-Coach Schmidt gelassen: "Wir haben alles in der Hand"

Duisburg steht am Samstag vor einer wichtigen Aufgabe im Abstiegskampf. Mit einem Sieg kann der MSV verhindern, dass der Konkurrent Halle davon zieht.

Nach den letzten zwei Niederlagen in der Liga konnten Verl und Viktoria Berlin wieder näher an den MSV heranrücken. MSV-Chefcoach Hagen Schmidt lässt trotzdem keinen Druck aufkommen: "Wir haben alles in der Hand. Wenn wir punkten, dann können die dahinter punkten. Es ist halt wichtig, dass wir in dieser Position bleiben, es selbst in der Hand zu haben."

Der Trainer erwartet ein umkämpftes Spiel mit einer aktiv verteidigenden Mannschaft aus Halle, welches viel Konzentration erfordern wird. "Aber wir müssen trotzdem auf uns schauen, dass wir unsere Stärken auf den Platz kriegen und die Initiative im Spiel ergreifen", erwartet Schmidt von seiner Mannschaft.

Dass ein Funke auf das Publikum überspringt und dieses hinter der Mannschaft steht, ist für Schmidt ein wichtiger Faktor.

Sieg im Niederrheinpokal wichtig

Am Mittwoch gewann der MSV im Niederrheinpokal 2:0 gegen den Oberligisten 1. FC Bocholt. Nach der 1:5-Niederlage gegen Kaiserslautern freut sich der Trainer darüber, dass die Mannschaft "mit der richtigen Einstellung" in das Spiel gegangen ist. Schmidt ist sich sicher, dass sich seine Mannschaft auch gegen Halle so schlagen wird.

Besonders für den Matchwinner John Yeboah freut sich der 52-Jährige: "Die zwei Tore haben ihm jetzt den nötigen Auftrieb für die letzten Spiele und jetzt kann er ein Stück weit befreiter an die Sache ran gehen."

Mittelfeldspieler Caspar Jander wird wieder einsatzbereit sein. Ob Vincent Gembalies nach seiner leichten Zerrung wieder spielen kann, entscheidet sich im Abschlusstraining. Weiterhin müssen die Duisburger auf Kapitän Moritz Stoppelkamp (Muskelfaserriss) verzichten.