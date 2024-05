MSI 2024: G2 verpasst die Sensation - gibt es eine zweite Chance?

G2 Esports ist gegen T1 an der großen Überraschung vorbeigeschrammt - könnte aber schon bald eine zweite Chance erhalten. Denn der LoL-Weltmeister tut sich beim Mid-Season Invitational (MSI) bislang schwer.

Europa-Vertreter G2 war der klare Underdog im ersten Bracket-Match gegen den übermächtig erscheinenden Weltmeister von T1, dessen MSI-Team identisch mit dem der Worlds 2023 ist. Ein Star-Ensemble um 'Faker' - den wohl besten LoL-Spieler aller Zeiten. Doch G2 machte schon im ersten Spiel klar, dass die Begegnung kein Selbstläufer für T1 werden würde. Die Koreaner brauchten nach schwachem Start ein Comeback, um mit 1:0 in Führung zu gehen.

LEC-Champion G2 schien Selbstvertrauen aufgebaut zu haben und legte anschließend einen herausragenden Run hin: Die Organisation mit Sitz in Berlin drehte das Ergebnis und lag plötzlich ihrerseits mit 2:1 in Front - das bedeutete Matchball im vierten Game. Doch der Weltmeister ließ sich nicht zu sehr verunsichern und schlug zum 2:2 zurück. Im entscheidenden fünften Spiel machte T1 den Sack dann trotz einiger Teilerfolge für G2 zu - die Europäer hatten sich achtbar geschlagen.

Baldiges Wiedersehen im Loser Bracket?

Dennoch ging es für G2 daraufhin im Loser Bracket weiter, wo sie sich sauber mit 3:0 gegen PSG Talon durchsetzen konnten. Sie sind damit die letzte verbleibende EU-Hoffnung - Fnatic unterlag nach der Auftaktpleite gegen Gen.G (0:3) auch Team Liquid (1:3). Im Loser Bracket angekommen ist inzwischen auch T1: Die Südkoreaner verloren ihr zweites Match im Winner Bracket mit 1:3 gegen Bilibili Gaming. Was ein baldiges Wiedersehen mit G2 zur Folge haben könnte.

Setzen sich G2 am Dienstag gegen Top Esports und T1 am Mittwoch gegen Team Liquid durch, träfen beide schon in der dritten Runde des Loser Brackets wieder aufeinander. Gerade den Europäern steht auf diesem Weg jedoch ein schwerer Brocken bevor: Top Esports hatte Team Liquid zum MSI-Start mit 3:0 besiegt, gegen Gen.G musste man sich beim 2:3 nur knapp geschlagen geben. G2 sollte für eine mögliche Revanche gegen T1 ans absolute Limit gehen.