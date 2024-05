MSI 2024: Europa-Hoffnung direkt gegen den Weltmeister um 'Faker'

Das Mid-Season Invitational (MSI) 2024 in League of Legends ist am Dienstag gestartet. Die europäische Hoffnung G2 Esports steigt am Freitag ins Turnier ein - und muss gleich gegen den "unsterblichen Dämonenkönig" ran.

Ein bisschen befremdlich mutet es schon an, dass sich der amtierende LoL-Weltmeister T1 um Starspieler 'Faker' erst über die Play-Ins für das MSI 2024 qualifizieren musste. Schuld ist die Final-Niederlage gegen Gen.G (2:3) in der koreanischen LCK vor wenigen Wochen. Probleme hatte T1 in der Vorausscheidung allerdings nicht: Sowohl gegen Estral Esports als auch gegen FlyQuest setzten sich die Südkoreaner im Schnelldurchlauf mit 2:0 durch.

Des Weltmeisters Auftaktgegner G2 Esports - eine von zwei europäischen MSI-Hoffnungen - löste hingegen als LEC-Champion ein direktes Ticket. Dennoch ist die in Berlin ansässige Organisation am Freitag um 11 Uhr klarer Außenseiter gegen das Weltklasse-Ensemble von T1. Schließlich blieb das Sieger-Team der Worlds 2023 zusammen: Toplaner 'Zeus', Jungler 'Oner', Botlaner 'Gumayusi', Supporter 'Keria' - und natürlich Midlaner 'Faker', der "unsterbliche Dämonenkönig".

Fnatic trifft auf Gen.G - Titelverteidiger fehlt

Unterliegt G2 zum Turnierstart erwartungsgemäß, bliebe noch die Chance über das Loser Bracket. Dort würde dann der Verlierer des Duells zwischen Vorjahresfinalist Bilibili Gaming und PSG Talon warten. Mit Fnatic hat es ein zweites europäisches Team in die Bracket-Phase geschafft. Die britische Organisation setzte sich in den Play-Ins zweimal mit 2:0 gegen GAM Esports durch und trifft schon am Mittwoch auf Gen.G - nominell kommt es knüppeldick für Europa.

Wie hochklassig das MSI auch in diesem Jahr besetzt ist, zeigt schon ein Blick auf den Titelverteidiger - respektive der ausbleibende Blick. Denn JD Gaming ist erst gar nicht qualifiziert. Die Chinesen verspielten den Finaleinzug in der LPL gegen Top Esports (1:3) und dürfen folglich nur zuschauen, wer ihr Nachfolger wird. Dieser Aussetzer ist besonders bitter, da das MSI erstmals seit 2016 in China stattfindet - JDG verpasst ausgerechnet die Heim-Ausgabe.

Apropos Top Esports: Die JDG-Bezwinger haben schon am Dienstag Team Liquid (3:0) aus den USA geschlagen und stehen bereits in der zweiten Runde des Winner Brackets. Das MSI setzt auf Double-Elimination und Best-of-5-Format, bis am 19. Mai im Finale der Gewinner ermittelt ist. Dieser sichert sich über die Trophäe hinaus auch eine Fahrkarte zu den Worlds 2024 und den Löwenanteil des Preisgelds in Höhe von 50.000 US-Dollar - insgesamt werden 250.000 US-Dollar ausgeschüttet.