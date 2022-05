MSI 2022: Fehler stiften Unmut und Verwirrung rund um Team RNG

Beim MSI in Busan kam es zu einem kuriosen Vorfall. Nachdem Team RNG die ersten Spiele gewonnen hatte, mussten diese wiederholt werden. Was ist passiert?

Das Mid-Season Invitational (kurz: MSI) stand in diesem Jahr unter merkwürdigen Vorzeichen. Eine der auffälligsten Diskrepanzen zum normalen Ablauf war die physische Abwesenheit der chinesischen Vertreter von Royal Never Give Up. Die Auswahl spielt online von zuhause aus gegen die restlichen Teams, die im Wettbewerbsstandort Busan in Südkorea einquartiert sind.

Dieser besondere Umstand drohte das Geschehen im MSI 2022 direkt zu beeinflussen. Das ist während der Gruppenphase auch eingetroffen. RNG musste alle drei bisher gespielten Partien wiederholen.

Probleme mit Online-Spielen

Um die chinesische Auswahl am internationalen Turnier teilnehmen lassen zu können, war in ihren Partien für alle Teilnehmer eine Latenz von 35 ms vorgesehen. Das sollte Gleichgewicht zwischen den Offline- und Online-Spielern schaffen.

Hierbei kam es jedoch zu technischen Problemen. Das gab Alex Francois, Global Head of Competitive Operations für Riot Games, auf Twitter bekannt. Laut der offiziellen Mitteilung wurde "ein Fehler in der Berechnung entdeckt".

Dadurch wurde nicht die gewünschte Latenz erreicht und "die Spiele, an denen RNG beteiligt war, wurden mit einer unbeabsichtigten Diskrepanz ausgetragen." Aufgrund dieses Fehlers hat Riot Games entschieden, "dass es im besten Interesse der Integrität des Wettbewerbs ist, alle drei Spiele zu wiederholen."

RNG fühlt sich unfair behandelt

Diese Entscheidung wurde von der betroffenen Mannschaft erwartungsgemäß negativ aufgenommen. Nach der Bekanntgabe der Maßnahme hat der offizielle Twitter-Kanal von Royal Never Give Up mit einer scharfen Nachricht reagiert:

"Wir werden unsere Spiele nach bestem Wissen und Gewissen bestreiten, auch wenn unerwartete Ereignisse eintreten oder wir unfair behandelt werden."

Diese offensive Antwort wurde von der Community kontrovers aufgenommen. Viele Kommentare unter dem Tweet kritisieren die Haltung von RNG trotz der Online-Bevorzugung und werfen zusätzlich Riot vor, von Anfang an eine unfaire Situation geschaffen zu haben.

RNG konnte ihre perfekte Siegesserie auch in den Widerholungsspielen bestätigen und geht mit einem perfekten 3:0 in die sogenannte "Rumble Stage". Mitfavoriten G2 Esports und T1 haben sich ebenfalls für die nächste Runde qualifiziert, in der die besten sechs Mannschaften gegeneinander antreten. Der zweite Teil des MSI startet am 20. Mai und endet am 26. Mai.

