MRT liefert erste Erkenntnisse: Messi fällt aus

Lionel Messi wird Paris St. Germain mindestens beim kommenden Auswärtsspiel in Metz an diesem Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Wird beim Auswärtsspiel in Metz nicht zum Einsatz kommen: Lionel Messi hat sich verletzt. imago images/NurPhoto