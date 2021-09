Mrkva folgt im Sommer beim THW Kiel auf Quenstedt

Der THW Kiel hat einen neuen Landin-Vertreter präsentiert: Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, stößt Tomas Mrkva (32) im Sommer zu den "Zebras".

Vor gut zwei Wochen hatten die Kieler die Trennung von Dario Quenstedt zum 30. Juni 2022 bekanntgegeben. Seit Montag ist klar, wer den vakanten Posten zwischen den Pfosten hinter Stammkeeper Niklas Landin besetzt: Von Ligakonkurrent Bergischer HC kommt im Sommer der tschechische Nationaltorhüter Tomas Mrkva.

"Tomas passt perfekt in unser Anforderungsprofil", wird THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zitiert: "Er kennt die Bundesliga, er hat große internationale Erfahrung und bringt konstant gute Leistungen. Seine Entwicklung in den vergangenen Jahren hat uns überzeugt." Mrkva, ergänzt Szilagyi, werde keine lange Eingewöhnungszeit brauchen und dem THW Kiel so direkt helfen können.

Etwas Größeres als den THW Kiel gibt es nicht im Welthandball. Tomas Mrkva

Der tschechische Landsmann von Trainer Filip Jicha erhielt bei den "Zebras" einen Zweijahresvertrag bis 2024. "Bei allem Respekt vor anderen Mannschaften: Etwas Größeres als den THW Kiel gibt es nicht im Welthandball", gesteht Mrkva.

Der Wechsel sei für ihn "aktuell noch sehr weit entfernt", doch die Vorfreude auf die neue Aufgabe dürfte stetig wachsen. Sein neues Wohnzimmer betritt Mrkva im November, wenn der BHC im hohen Norden gastiert.