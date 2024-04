"Mr. Zuverlässig": Jung verlängert beim KSC

Sebastian Jung und der Karlsruher SC haben sich auf die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat der Routinier seinen Vertrag verlängert.

Sebastian Jung, der im Sommer 2020 von Ligakonkurrent Hannover 96 in den Wildpark gewechselt war, stand in dieser Saison in 27 seiner 28 Ligaspiele von Beginn an auf dem Platz (kicker-Note 3,28). Der 33-Jährige ist "Mr. Zuverlässig", wie der KSC seinen Rechtsverteidiger auf der vereinseigenen Website tituliert.

Freis lobt Jungs Professionalität

Über die Vertragsverlängerung von mutmaßlich einem Jahr zeigen sich die Badener hocherfreut. Sebastian Freis stellt die spielerisch und körperlich beeindruckende Konstanz des gebürtigen Königsteiners heraus: "Er beweist Woche für Woche seine defensive Zuverlässigkeit und seine sieben Torvorlagen stehen für seine große Bedeutung für unsere Offensive." Der Bereichsleiter Profis weiter: "Vor dem Hintergrund seiner Verletzungshistorie ist das alles andere als selbstverständlich und nur durch seine absolute Professionalität abseits des Platzes möglich."

Dem Routinier weist Freis in Zukunft die Position eines Führungsspielers zu: "Da wir im Sommer einiges an Erfahrung im Kader kompensieren müssen, wird Sebastian auch in Bezug auf die Teamhierarchie und die Führung der jungen Spieler eine wichtige Rolle zukommen."

Jung stellt sich der Verantwortung

Jung zeigt sich dazu bereit und will mit seiner Erfahrung in der verjüngten Mannschaft noch mehr Verantwortung übernehmen. "Ich freue mich auf meine fünfte Saison im KSC-Trikot. Wir haben in den letzten Jahren hier einiges gemeinsam aufgebaut. Umso schöner, dass ich weiterhin ein Teil davon sein kann."