"Mr. Viktoria": Desch geht ins 18. Jahr in Aschaffenburg

Roberto Desch hat bei Viktoria Aschaffenburg seinen Vertrag erneut verlängert und wird damit in seine 18. Saison am Schönbusch gehen. Der 31-jährige Mittelfeldspieler hat bislang 159 Einsätze in der Regionalliga Bayern absolviert, in denen ihm 11 Tore gelangen. Tuncay Nadaroglu, Sportlicher Leiter der Aschaffenburger, hebt in einer Meldung die Vorzüge von Desch heraus: "Durch seine Einstellung, in jedem Training und in jedem Spiel hart zu arbeiten, ist er ein absolutes Vorbild. Auch charakterlich ist er ein klasse Typ, der unserer Mannschaft extrem guttut." Desch möchte mit seiner Unterschrift ein Zeichen setzen: "Mir war es wichtig, gerade jetzt in der etwas holprigen Situation schon für die nächste Spielzeit zuzusagen. Aktuell geht es darum, alle Kräfte zu bündeln und gemeinsam alles dafür zu geben, den Klassenerhalt zu schaffen."