Mr. Irrelevant Purdy vs. Oldie Brady: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

In der neuen Ausgabe von "Icing the kicker" geht es dieses Mal um schwerwiegende Ausfälle, "fette Katzen", unglaubliche starke Defense-Reihen und ein Biest namens Jalen Hurts. Jetzt hören!

Die Play-offs rücken immer näher - und damit auch die Entscheidungen bezüglich der Endrunde. Vor der anstehenden Week 14 sind mit den Houston Texans und Chicago Bears zwei Teams bereits frühzeitig raus aus dem Rennen. Auf der anderen Seite stehen etwa mit den Buffalo Bills (9:3) und den Philadelphia Eagles (11:1) Mannschaften unmittelbar vor der Buchung des Endrundentickets. Viele Themen müssen also abgedeckt werden für die Crew von "Icing the kicker" - und werden es auch in der neuen Folge des Podcasts.

Neben einer kurzen Einschätzung über Thursday Night Football zwischen den abgeschlagenen Los Angeles Rams (3:9), bei denen Neuzugang Baker Mayfield schon erste Snaps bekommen könnte, und den zuletzt starken Las Vegas Raiders (5:7) wird etwa auch über die defensivstarken New York Jets (7:5) gesprochen. Kann das Team aus dem "Big Apple" wirklich bei den Bills zum Spielverderber werden?

#35: NFL Preview – Von „fetten Katzen" & Disneyland Es geht ans Eingemachte! Wir haben bereits Woche 14 in der NFL vor der Brust. Bedeutet: Noch 5 Wochenenden – dann starten die Playoffs. Jetzt ist Crunch Time für die „fetten Katzen". In der neuen Folge von „Icing the kicker", dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei, blicken Grille, Shuan, Jan und Kucze auf ambitionierte Teams, die sich eigentlich keinen Ausrutscher mehr leisten dürfen. Und sie schauen auf Brock Purdy, „Mr. Irrelevant" im vergangenen Draft, der als neuer Starting Quarterback nun das Ruder bei den San Francisco 49ers übernommen hat. Zusätzlich geht es um die Fragen, ob die Buffalo Bills nach dem Saison-Aus für Star-Verteidiger Von Miller ihren Super-Bowl-Traum nun begraben müssen, und, ob Quarterback Baker Mayfield, der jüngst zu den Rams gewechselt ist, eine ernsthafte Zukunft in Los Angeles hat.

Footballerei-Host Kucze lenkt Coach Shuan sowie die beiden kicker-Redakteure Jan und Grille außerdem in Richtung Giants (7:4:1), die gegen die in allen Facetten überragenden Eagles eine Mammutaufgabe zu bewerkstelligen haben - und gnadenlos scheitern werden? Was kann man schon tun gegen MVP-Kandidat Jalen Hurts, der neben neun Rushing Touchdowns auch mit Würfen zu gefallen weiß?

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt.

Das Duell zwischen dem siebenmaligen Super-Bowl-Sieger Tom Brady mit seinem ehemaligen Patriots-Backup Jimmy Garoppolo (Fußbruch, könnte eventuell in den Play-offs zurückkehren) muss dagegen ausfallen. Ein Potpourri voller interessanter Geschichten und Fakten hat das Topspiel zwischen San Francisco 49ers (8:4) und Tampa Bay Buccaneers (mit 6:6 aktuell Erster in der schwachen NFC South) dennoch zu bieten. Da wäre zum einen der inzwischen dritte Niners-Spielmacher Brock Purdy, der als Mr. Irrelevant im Draft erst an 262. Stelle gezogen worden ist und nun im Rampenlicht steht. Zum anderen müssen die Bucs gegen die beste Defense der Liga einen Schlüssel finden. Oder reichen Brady dieses Mal erneut nur ein paar späte starke Minuten für einen weiteren "game-winning drive"? Jetzt hören bei "Icing the kicker"!

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint seit Beginn der Regular Season immer wöchentlich. Die neue Ausgabe gibt es dabei stets donnerstags ab Nachmittag - und damit als perfekte Vorbereitung auf das Wochenende in der NFL.

