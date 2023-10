Mr. Dosenöffner: Böving glänzt auf der europäischen Bühne

William Böving sorgte mit seinem Goldtor bei Rakow Tschenstochau für Sturms ersten Auswärtssieg in der Europa-League-Gruppenphase seit 2011. Der 20-Jährige ist bei den Steirern der Mann für die wichtigen Tore.

Seit dem 29. September 2011 hatte Sturm Graz in der Europa-League-Gruppenphase kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Etwas mehr als zwölf Jahre später ist das Warten vorbei: Die Steirer siegten am Donnerstag beim polnischen Meister Rakow Tschenstochau verdient mit 1:0 und durften nach der Auftaktniederlage gegen Sporting Lissabon (1:2) somit über die ersten Punkte in Gruppe D jubeln. Zum Matchwinner für die Schwarz-Weißen avancierte dabei William Böving, der in der 24. Minute sehenswert ins lange Eck traf.

Restlos zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft war Böving allerdings nicht: "Ich hatte mein Tor, aber wir müssen das Spiel früher entscheiden." Tatsächlich gingen die Grazer in Sosnowiec mit ihren Chancen fast schon fahrlässig um und wären in der Schlussphase dafür beinahe noch bestraft worden. Sturm hatte es lediglich der akuten Abschlussschwäche der Gastgeber zu verdanken, dass die knappe 1:0-Führung doch über die Zeit gebracht wurde. "Wir haben heute einen sehr guten Job in der Verteidigung gemacht", lobte Böving aber auch die ohnehin äußerst stabile Verteidigung der Schwarz-Weißen.

In der Offensive läuft für Sturm in der laufenden Spielzeit trotz eines überzeugenden Saisonstarts hingegen noch nicht alles nach Plan. Umso bedeutsamer für die Elf von Christian Ilzer ist daher Bövings aktuelle Topform. Der 20-Jährige steuerte in 15 Spielen bislang vier Treffer und drei Assists bei. Bemerkenswert: 75 Prozent seiner Tore erzielte der Skandinavier auf der europäischen Bühne - und jedes Mal brachte Böving seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Böving trifft auch gegen Eindhoven und Sporting

Schon vor dem Spiel bei Rakow hatte sich Böving im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Eindhoven (1:3) sowie am ersten Europa-League-Spieltag gegen Sporting als "Mr. Dosenöffner" präsentiert. In Polen konnte Sturm nun erstmals auch ergebnistechnisch davon profitieren. "Wir wussten, dass es schwierig wird - ein schwerer Gegner auswärts. Speziell nach dem letzten Spiel gegen Sporting war klar, dass wir kompakter stehen müssen", stellte Böving die Mannschaftsleistung in den Vordergrund.

Böving, der sein großes Potential bereits in der Vorsaison mit zwei Treffern beim 2:2-Unentschieden bei Lazio Rom unter Beweis gestellt hatte, scheint seit dieser Saison endgültig in Graz angekommen. Nun wird es für den Dänen darum gehen, seine starken Leistungen auf internationaler Bühne in den Bundesliga-Alltag zu transportieren. Ob ihm dies bereits am Sonntag (14.30, LIVE! bei kicker) beim Wolfsberger AC gelingen kann, scheint fraglich. Böving wurde gegen Rakow in der 64. Minute mit Adduktorenproblemen ausgewechselt.