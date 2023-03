Mr. 100 Prozent: DFB-Neuling Wolf winkt Debüt gegen Peru

Mit 27 Jahren ist Marius Wolf erstmals bei der deutschen Nationalmannschaft dabei. Der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund will Bundestrainer Hansi Flick durch seine Mentalität und Einsatzbereitschaft überzeugen. Die erste Chance dazu erhält er möglicherweise bereits am Samstag gegen Peru.

Seinen Dortmunder Mitspieler Emre Can muss Marius Wolf nicht mehr von sich überzeugen. "Marius", sagt er, "hat mir immer schon gefallen. Er hat immer Gas gegeben und sein Ding durchgezogen. Er hatte schon immer eine Topqualität." Dennoch musste der so hoch gelobte Wolf lange warten, ehe er in dieser Woche zum Kreis der Nationalmannschaft hinzustoßen durfte. Bundestrainer Hansi Flick belohnte den Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund, der auch offensiv und auf dem linken Flügel eingesetzt werden kann, damit für seine starken Leistungen beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer.

Wolf soll sich zeigen. Nicht dem bereits überzeugten Can. Aber dem Bundestrainer, der noch auf der Suche ist nach der Idealbesetzung für die rechte Außenbahn. "Es ist kein Geheimnis", sagt Can, der dort von Flicks Vorgänger Joachim Löw auch mal ausgetestet wurde, "dass sich dort noch kein Spieler festgespielt hat. Marius kann seine Chance nutzen. Ich traue es ihm zu."

Er hat immer Gas gegeben und sein Ding durchgezogen. Er hatte schon immer eine Topqualität. Emre Can über Marius Wolf

Zu Beginn seiner Profi-Karriere hatte Wolf phasenweise selbst den Glauben daran verloren, dass ihn der Weg irgendwann mal in die nationale Spitze führen könnte. In Hannover geriet er aufs Abstellgleis und landete statt in der Bundesliga bei der zweiten Mannschaft von 96 in der Regionalliga Nord. "Die Zeit war nicht einfach", erinnert er sich im Rückblick. Seine Familie habe ihm Halt gegeben, ihn aufgebaut, bis er selbst wieder den Glauben an sich zurückfand. "Vielleicht", sagt er heute, "war es gut, dass mir das so früh passiert ist. Ich wusste danach, was ich machen muss, damit es nicht noch mal passiert."

Gerade verlief sein Karriereweg allerdings auch in der Folgezeit nicht. Zwar gelang ihm nach seiner Zeit in Hannover der Durchbruch bei Eintracht Frankfurt, doch nach dem Wechsel zu Borussia Dortmund war erst einmal wieder der Wurm drin. Wolf konnte sich nicht durchsetzen beim BVB, wurde erst an Köln und dann an Hertha BSC ausgeliehen. Erst im dritten Anlauf machte es klick: Unter Marco Rose biss sich Wolf in der Saison 2021/22 in Dortmunds Mannschaft fest und behielt seinen Status auch unter Roses Nachfolger Edin Terzic.

Wolf steht auch sinnbildlich für den Aufschwung beim BVB

Mit seiner von Kampf und Leidenschaft geprägten Spielseite steht er sinnbildlich für den Aufschwung des BVB seit dem Jahresbeginn 2023. Die erstmalige Nominierung für die Nationalmannschaft ist der verdiente Lohn für den Biss, den Wolf auch in schwereren Phasen seiner Karriere stets an den Tag legte.

"Meine Familie hat mir damals gesagt, dass ich weitermachen soll. Es war dann schnell in meinem Kopf, dass ich weiter Gas geben muss und dafür irgendwann belohnt werde", sagt Wolf, der in den ersten Trainingseinheiten in Frankfurt an der Seite von David Raum, Matthias Ginter und Nico Schlotterbeck in der Viererkette der potenziellen A-Mannschaft stand. Bereits beim Test gegen Peru am Samstag in Mainz, dem ersten Länderspiel seit dem deutschen WM-Aus bei der Winter-WM in Katar, könnte er sein Debüt im DFB-Team feiern. Wie er es angehen würde? So, wie er die Dinge laut eigener Aussage immer angeht: "Mit 100 Prozent."