Mpassi und Wiltz mit Doppelpack: Hertha Wiesbach überzeugt in Dudenhofen

Der FC Hertha Wiesbach bringt sich durch drei wichtige und verdiente Punkte in Dudenhofen für die bald startende Meisterrunde in Stellung. Tabellenführer Wormatia Worms muss sich dagegen mit einem Remis in Pfeddersheim begnügen.

Im Ringen um eine gute Ausgangsposition für die bald startenden Play-off-Runden bringt sich der FC Hertha Wiesbach drei Spiele vor Vorrundenende in Stellung. Durch das souveräne 4:1 am Mittwochabend in Dudenhofen (33 Punkte, Platz fünf) hat die Petry-Truppe nun 40 Punkte auf dem Konto und reiht sich in der Gesamtabrechnung beider Staffeln auf Rang drei hinter Eintracht Trier und Wormatia Worms punktgleich mit Arminia Ludwigshafen ein. Mpassi (29., 78.) und Wiltz (73., 85.) trafen jeweils doppelt für die Gäste. Der zwischenzeitliche Treffer zum 1:3 durch Metz (83.) war nicht mehr als ein kurzes Störfeuer der Heimelf. Dementsprechend zufrieden war man bei der Hertha. "Ich bin sehr, sehr überrascht und zufrieden, wie wir das hier über 90 Minuten gemacht haben", so Trainer Michael Petr im Nachgang, "bei einem starken Gegner, der zuhause erst ein oder zwei Spiele verloren hat. Ein Riesenkompliment an meine Jungs. Wir haben in den 90 Minuten sehr, sehr wenig zu gelassen und hatten gute Umschaltmomente." Am Ende sei der Sieg, so Petry, auch in der Höhe verdient gewesen.

Im zweiten Mittwochabend-Spiel musste sich Wormatia Worms mit einer torlosen Punkteteilung in Pfeddersheim begnügen. Der Spitzenreiter agierte im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause noch nicht auf aller höchstem Level, kam in Halbzeit eins kaum zu nennenswerten Aktionen und schaffte selbst im zweiten Durchgang in Überzahl - Lutz sah in der 67. Minute, nachdem er einen Konter mit einem harten Einsteigen von hinten beendete, Glattrot - nicht, eine Entscheidung herbeizuführen. In der Tabelle der Süd-Staffel ändert das freilich nichts. Worms baute seine Führung sogar leicht aus und führt das Tableau nun mit sechs Zählern an. Die TSG Pfeddersheim liegt weiterhin auf Rang acht.