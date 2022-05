Moyes: "Frankfurt muss den Vorsprung verteidigen"

Zu Hause hat's nicht gereicht, nach dem 1:2 greift West Ham in Frankfurt nun nach dem letzten Strohhalm, um doch noch das EL-Finale zu erreichen. Trainer David Moyes sieht sein Team jedenfalls im Aufwind.

"Es ist noch nicht lange her, dass wir gegen den Abstieg gekämpft haben", sagte Moyes am Mittwochabend nach der Ankunft in Frankfurt am Main und blickte auf die vergangenen Wochen und Monate zurück. "Es war ein großartiger Aufschwung seitdem, und ich sehe keinen Grund, warum dieser nicht fortgesetzt werden sollte."

Dass die Hammers vor einer hammerharten Aufgabe stehen, ist Moyes aber durchaus bewusst. "Wir sind der Jäger in diesem Spiel, weil wir ein Tor hinten liegen", sagte der 59-Jährige, wies zugleich aber auch darauf hin, dass die Frankfurter diejenigen seien, "die den Vorsprung verteidigen müssen".

Wir sind Woche für Woche die englischen Fans gewohnt. Das ist definitiv anders. Jarrod Bowen

Gespannt ist der Coach auf die Atmosphäre in der Mainmetropole. "Auch wenn wir die Auswärtsmannschaft sind, freuen wir uns wirklich auf das, was uns Eintracht Frankfurt im Stadion zeigen wird. Wir haben zwei Jahre lang Fußball ohne Fans gesehen. Aber Fußball ist für die Fans. Wir wollen, dass sie für eine großartige Atmosphäre sorgen."

Ähnlich äußerte sich Angreifer Jarrod Bowen, der den Auftritt der Frankfurter Fans in London als "großartig" bezeichnete und der sich auf das Erlebnis Frankfurt freut: "Es ist gut, verschiedene Kulturen zu erleben. Wir sind Woche für Woche die englischen Fans gewohnt. Das ist definitiv anders. Aber in einem europäischen Halbfinale würde ich definitiv nichts anderes als eine Top-Atmosphäre erwarten."

Diops Rückkehr durchaus möglich

Moyes ließ auch durchblicken, dass am Donnerstagabend (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) auch eine Rückkehr von Innenverteidiger Issa Diop möglich sei. Der Franzose fiel zuletzt mit einer Knöchelverletzung aus und sei "vielleicht nicht bei 100 Prozent", dennoch könne man in dieser Phase der Saison auch mal ein etwas größeres Risiko eingehen.