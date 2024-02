Mowinckel hört nach dieser Saison auf

Nach zwölf Jahren im alpinen Weltcup-Zirkus beendet die Norwegerin Ragnhild Mowinckel nach dieser Saison ihre aktive Skikarriere.

Ragnhild Mowinckel hört am Ende dieser Saison mit dem aktiven Skisport auf. "Es war ein einmaliges Abenteuer, aber alles Gute muss einmal zu Ende gehen", schrieb die 31-jährige Norwegerin, die in ihrer Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, am Montag bei Instagram.

"Ich bin froh, dass ich zu meinen eigenen Bedingungen gehen kann, aber ich bin fest entschlossen, diese Saison bis Saalbach zu fahren. Dies ist also kein endgültiger Abschied, sondern lediglich eine Möglichkeit für mich, mich von dem Sport zu verabschieden, den ich so sehr liebe, zusammen mit den Menschen, die ihn auf diesem Weg so besonders gemacht haben", erklärte Mowinckel.

Vier Weltcup-Siege und vier Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften

Im Weltcup feierte die sympathische Norwegerin vier Siege (zweimal Super G, je einmal Abfahrt und Riesenslalom) und stand insgesamt 14-mal auf dem Podest. Zuletzt setzte sie sich im Januar in der wilden Abfahrt in Cortina d'Ampezzo durch. In der Weltcup-Gesamtwertung belegt sie aktuell den elften Platz.

Bei den olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang holte sie zweimal Silber (Riesenslalom und Abfahrt), zudem gewann sie zweimal WM-Bronze (2019 Alpine Kombination, 2023 Riesenslalom).

"Ich glaube, die acht Jahre alte Ragnhild wäre stolz auf die 31-jährige Ragnhild", sagte Mowinckel, Spitzname "Ragmow", in dem Video, in dem sie lachte und weinte: "Sie hatte Träume, die wir gemeinsam erreicht haben."

Nun gilt ihr Fokus den letzten Rennen als Profi-Skifahrerin. Am kommenden Wochenende kann sich Mowinckel beim Heim-Weltcup in Kvitfjell von den norwegischen Fans verabschieden. Über die Station Are in Schweden geht es dann zum Weltcup-Finale nach Saalbach-Hinterglemm (Österreich).