Mowinckel hält auch Goggia in Schach - Weidle raus und wütend

An diesem Wochenende steht für die Speedfahrerinnen die "Olimpia delle Tofane" im Mittelpunkt. Am Samstag sicherte sich Ragnhild Mowinckel den Sieg. Kira Weidle kam nicht ins Ziel.

Ragnhild Mowinckel hatte am Samstag in Cortina d'Ampezzo den besten Speed. IMAGO/GEPA pictures

Ragnhild Mowinckel strahlte in Cortina d'Ampezzo am Ende mit der Sonne um die Wette. Die Norwegerin sicherte sich in den Dolomiten mit Startnummer 20 den Sieg vor der Überraschungs-Zweiten Jacqueline Wiles (+0,35 Sekunden), die als 26. Starterin die mitfavorisierte Italienerin Sofia Goggia (+0,44 Sekunden) auf Platz drei verwies.

Wie schon am Vortag kamen nach einigen Stürzen auch diesmal mehrere Fahrerinnen nicht das Ziel. Zudem musste das Rennen wegen starken Windes für längere Zeit unterbrochen werden.

Aus deutscher Sicht war es erneut ein Rennen zum Vergessen. Kira Weidle kassierte einen weiteren Dämpfer, für die Starnbergerin war die Abfahrt schon nach etwas mehr als zehn Sekunden zu Ende. Sie verlor an einer Bodenwelle die Balance, verkantete und kam zu Fall, konnte glücklicherweise aber einen schlimmeren Sturz verhindern. Sichtlich verärgert schlug die WM-Zweite von 2021 anschließend mit einem ihrer Skistöcke auf den Schnee.

Für Weidle ist es bisher eine komplizierte Saison. In drei Speedrennen fuhr sie in die Top Ten, mehrfach blieb die 27-Jährige aber auch hinter den Erwartungen. In der ersten Abfahrt in den Dolomiten am Freitag war sie 16. geworden.

Das Rennen stand insgesamt erneut unter keinem guten Stern und fand mit einem bösen Sturz der Rumänin Ania Monica Caill auch keinen glücklichen Abschluss. 33 Zeiten wurden offiziell verbucht, DSV-Athletin Katrin Hirtl-Stanggassinger mit weit über dreieinhalb Sekunden Rückstand bildete dabei das Schlusslicht.

Am Sonntag (10.30 Uhr) steht in Cortina d'Ampezzo noch ein Super-G auf dem Programm.

Das Rennen im Ticker und alle Ergebnisse