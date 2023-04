Mourinhos Strategie geht auf: "Deshalb habe ich weiße Haare"

Gewinnt die AS Rom im zweiten Jahr in Folge einen Europapokal? Trainer José Mourinho hätte seinen Anteil daran.

José Mourinho wird dieser Tage unweigerlich wieder an seine Zeit bei Real Madrid denken müssen, und stören wird das den Portugiesen nicht. Denn es bedeutet, dass er mit Conference-League-Sieger AS Rom im Europa-League-Halbfinale auf Bayer 04 Leverkusen trifft - mit Trainer Xabi Alonso, der bei Real Madrid zwischen 2010 und 2013 Mourinhos Spieler war.

Der 60-Jährige hatte sich zuletzt tätowieren lassen, die drei verschiedenen Europapokale auf den Oberarm, die "The Special One" allesamt gewonnen hat. Und er hat noch nicht genug. Seine Mannschaft offenbar auch nicht. Am Donnerstagabend bog die Roma, nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel, ein 1:1 gegen Feyenoord Rotterdam im Viertelfinal-Rückspiel noch in ein 4:1 nach Verlängerung um - eine königliche Reaktion, könnte man dieser Tage meinen.

Der umjubelte Sieg war auch das Werk Mourinhos, der seiner Mannschaft bei "Sky Sport Italia" ein Lob aussprach: "Durch Konzentration, Mut und Intelligenz glaube ich, dass wir besser waren. Gegen eine wirklich gute Mannschaft von Feyenoord haben wir angegriffen, wenn es an der Zeit war anzugreifen und verteidigt, wenn es an der Zeit war zu verteidigen."

Der Portugiese selbst hatte auf eine späte Entscheidung spekuliert - und mit seinen Entscheidungen goldrichtig gelegen. Roms offensive Unterschiedsspieler Paulo Dybala und Tammy Abraham wechselte er erst in der 73. Minute ein, Dybala schoss die Giallorossi in der 89. Minute in die Verlängerung, in der Abraham die beiden übrigen Tore vorbereitete.

Mourinho verschätzt sich um 70 Europapokalspiele

Ob solche Abende der Grund seien, warum er so gut bezahlt wird, wurde Mourinho nach Schlusspfiff gefragt. "Nein, sie sind der Grund, warum ich so weiße Haare habe", entgegnete er feixend. "Und die habe ich, weil ich um die 150 Europapokalspiele bestritten habe (Es sind sogar 220, d. Red.) - ich habe alles gesehen. Der andere Trainer hat sogar schon eine Glatze", spielte Mourinho auf Feyenoord-Trainer Arne Slot an.

Der Halbfinal-Einzug im zweitgrößten europäischen Vereinswettbewerb war ein weiterer Akt der Anstrengung, für Mourinho aber auch ein Stück weit Routine. "Ich hatte meinen Spielern gestern gesagt, dass es anders sein würde als gegen Salzburg oder Bodö/Glimt (in diesen Spielen drehte die Roma in den vergangenen Monaten Hinspiel-Rückstände frühzeitig, d. Red). Ich sagte ihnen, wenn wir nach 90 Minuten in die Verlängerung gehen - perfekt. Wichtig ist es, konzentriert zu bleiben." Er sollte Recht behalten.