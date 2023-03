Mourinhos Sperre ist vorläufig ausgesetzt

José Mourinho darf beim Spiel seiner Roma gegen Juventus Turin in der Serie A doch auf der Bank sitzen. Das Berufungsgericht des italienischen Fußballverbandes hat die Sperre gegen "The Special One" vorläufig ausgesetzt.

Muss gegen Juventus Turin doch nicht auf der Tribüne Platz nehmen: Roma-Trainer José Mourinho. IMAGO/aal.photo