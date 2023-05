Mourinho vor dem Europa-League-Endspiel: "Ich bin noch besser"

Am Mittwochabend steigt das Europa-League-Endspiel in Budapest. Im Halbfinale hat sich die AS Rom gegen Bayer Leverkusen behauptet, nun treffen die Italiener auf den FC Sevilla, der den Wettbewerb 2007 zum ersten Mal gewann und seitdem nicht weniger als fünf weitere Titel folgen ließ. Für Roms Trainer José Mourinho heißt das aber nicht, dass er sich kleinmacht - im Gegenteil.

Finale von Budapest: José Mourinho steht vor seinem sechsten Europapokal-Endspiel. picture alliance / ANSA