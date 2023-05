Mourinho und der "Überfall der Haie": Hat die Roma die Europa League schon gewonnen?

José Mourinho stellt eine eigene Theorie vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League bei Bayer Leverkusen auf - und verteilt auch einen kleinen Seitenhieb an die Werkself.

Nur noch ein Spiel trennen die Roma und ihren schillernden Cheftrainer José Mourinho vom Einzug ins Finale der Europa League - und damit die Chance für den Portugiesen, als erster Coach überhaupt alle drei europäischen Vereinswettbewerbe zu gewinnen. Eine Rolle spiele das für ihn freilich nicht, wiederholte Mourinho wenige Stunden vor dem Aufeinandertreffen in Leverkusen: "Ich möchte dieses Finale wirklich erreichen. Aber nicht für mich selbst, da ich ein anderer Mensch geworden bin, der mehr an andere als an mich selbst denkt. Ich will es für die Jungs und die Fans."

Denn diese, so Roms Trainer, "sind einfach außergewöhnlich" und seine Spieler sowieso "unglaublich". "Sie haben eine lange Saison bestritten, in der sie in vielen schwierigen Momenten, in denen die Leute ihre Grenzen überschreiten mussten, absolut alles geben", schwärmte der 60-Jährige. "Sie haben es verdient."

Gleichwohl betonte Mourinho, dass auf seine Mannschaft trotz der guten Ausgangslage, die sie sich im Hinspiel durch das 1:0 erarbeite habe, viel Arbeit am Donnerstagabend warte. "Wir wissen nicht, ob es in 90 Minuten, in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden wird, aber es liegt noch viel Fußball vor uns", betonte er und wollte insofern auch nichts von einer Favoritenrolle oder dergleichen hören. "Seit 20 Jahren sage ich: Wenn man das Halbfinale erreicht, hat man eine 25-prozentige Chance, den Pokal zu gewinnen."

Hat es die Roma mehr verdient? Mourinhos Seitenhieb Richtung Leverkusen

Wobei - auf eine gewisse Weise habe die Roma den Wettbewerb eigentlich schon gewonnen. Schließlich ist die AS der letzte verbliebene Klub, der schon in er Gruppenphase der Europa League vertreten gewesen ist. Die übrigen Halbfinalisten, Leverkusen, Juventus und der FC Sevilla, kamen als Drittplatzierte der Champions-League-Gruppenphase in der K.-o.-Phase dazu. Einen "Überfall von Haien" nennt Mourinho diesen "Abstieg" der Königsklassen-Vertreter. Trotzdem habe er natürlich den Ehrgeiz, nun auch die zwei verbleibenden Spiele zu gewinnen.

Und dennoch nahm Mourinho diesen Umstand dann gleich noch zum Anlass, dem Halbfinal-Gegner einen kleinen Seitenhieb zu verpassen. Zwar wolle er Bayer Leverkusen "ganz deutlich meinen Respekt" ausdrücken. Aber: "Eine Mannschaft, die darauf ausgelegt ist, in der Europa League zu spielen und dort 14 Spiele bestritten hat, hat es mehr verdient als eine Mannschaft, die Investitionen getätigt hat, um in der Gruppenphase der Champions League anzutreten."