Mourinho spricht über Totti-Rückkehr zur Roma

Vor einem für ihn besonderen Spiel bei Inter hat Roma-Coach José Mourinho auch seine Meinung zu einer Rückkehr von Klub-Ikone Francesco Totti abgegeben.

In San Siro lieben sie ihn noch immer. Und er genießt nach wie vor ihre Gesänge, auch wenn José Mourinho in drei Anläufen als Gast - jeweils vergangenes Jahr mit der Roma - noch nicht bei Inter Mailand gewinnen konnte. Also dort, wo er in der Saison 2009/10 das große Triple gewann. Das verbindet natürlich.

Für 90 Minuten wird aber auch der Rot-gesperrt fehlende "Special One" diese Verbundenheit vergessen, wenn die Giallorossi am Samstagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im Stadio Giuseppe Meazza antreten. Zu einem Duell zweier Mannschaften, die ihren Erwartungen in der Liga auf den Plätzen sechs (Roma) und sieben (Inter) noch ein wenig hinterherhinken. Ein potenzieller Verlierer droht auch den Anschluss nach oben zu verlieren.

Den Anschluss an seine große Liebe hat seit 2019 Vereinsikone Francesco Totti so ein bisschen verloren, der der Roma im Streit mit dem damaligen Eigentümer James Pallotta den Rücken kehrte. Zuletzt keimten jedoch immer mal wieder Gerüchte auf, dass der 46-Jährige, der ein gutes Verhältnis zur neuen Besitzer-Gruppe Friedkin haben soll, in seiner ehemaligen Funktion als Sportdirektor zurückkehren könnte.

Mourinho würde das begrüßen. In einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" betonte der Portugiese, dass eine Totti-Rückkehr für ihn "überhaupt kein Problem" sei. "Francesco wird, egal was er in seinem Leben tun wird, immer ein Symbol für die Roma sein."