Mourinho-Sperre bestätigt: Roma-Coach fehlt auch im Derby gegen Lazio

Am Sonntagabend empfängt die Roma Sassuolo. Nicht mit dabei bei den Römern: Trainer José Mourinho.

Der portugiesische Coach der Römer erlebte Ende Februar einen Abend zum Vergessen in Cremona. Seine Mannschaft verlor 1:2, für Cremonese war es der erste Saisonsieg nach 23 erfolglosen Partien in der Serie A.

Erinnerungswürdig wurde die Auswärtspartie vor allem für den 60-Jährigen, weil er kurz nach dem Seitenwechsel beim Spielstand von 1:0 für die Hausherren die Rote Karte sah, weil er den Vierten Offiziellen Marco Serra als "Lügner" bezeichnet haben soll. Daraufhin wurde er für zwei Spiele gesperrt, doch vor dem Duell gegen den italienischen Rekordmeister Juventus wurde die Sperre zwischenzeitlich ausgesetzt.

Mit Mourinho auf der Bank gewannen die Giallorossi 1:0 gegen die Alte Dame, doch in den nächsten beiden Serie-A-Spielen müssen es die Römer dann ohne ihren Coach richten. Die ursprüngliche Zwei-Spiele-Sperre wurde vom Berufungsgericht des italienischen Verbandes bestätigt.

Das bedeutet: Am Sonntagabend gegen Sassuolo (18 Uhr, LIVE! bei kicker) und ausgerechnet eine Woche darauf beim Hauptstadt-Derby gegen Lazio fehlt Mourinho an der Seitenlinie. Beim Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag bei Real Sociedad (Hinspiel 2:0 für die Römer) spielt die Sperre keine Rolle.

Mourinho war für seinen verbalen Aussetzer zudem eine Geldbuße in Höhe von 10.000 Euro aufgebrummt worden.