Mourinho sieht zwei Platzverweise - Insigne zeigt großen Elfmeter-Mut

Nachdem Meister Inter (4:0 gegen CFC Genua) und Rekordmeister Juventus (2:2 nach 2:0 bei Udinese Calcio) unterschiedlich in die neue Serie-A-Saison gestartet waren, waren am späten Sonntagabend die potenziellen Verfolger aus Rom und Neapel an der Reihe. Und beide Klubs lösten ihre Aufgaben - allerdings mit großer Mühe.

Zeigte sich stets aktiv an der Seitenlinie in Rom: José "The Special One" Mourinho. AFP via Getty Images